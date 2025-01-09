«Ростов» объявил состав на зимние сборы в стиле сериала «Игра в кальмара»

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вчера, 14:28

«Ростов» опубликовал состав на зимние сборы в стиле сериала «Игра в кальмара».

Зимние сборы клуба в ОАЭ стартуют 12 января и продлятся до 23 февраля.

Вратари: Рустам Ятимов, Хидает Ханкич, Даниил Одоевский, Ярослав Соловьёв.

Защитники: Умар Сако, Виктор Мелёхин, Николай Поярков, Эяд Эль-Аскалани, Максим Радченко, Илья Вахания, Максим Осипенко, Илья Жбанов, Никита Бабакин, Герман Игнатов, Андрей Лангович.

Полузащитники: Алексей Миронов, Мохаммад Мохеби, Кирилл Щетинин, Алексей Сутормин, Данил Глебов, Константин Кучаев, Хорен Байрамян, Алексей Колтаков, Даниил Шанталий, Иван Комаров, Имран Азнауров, Родриго Саравия, Илья Зубенко.

Нападающие: Роналдо, Николай Комличенко, Егор Голенков, Кирилл Чебураков, Иван Петров, Денис Титов.