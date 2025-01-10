«Атлетико» недоволен решением о временной регистрации Ольмо и Виктора

Мадридский «Атлетико» выступил с заявлением в связи с решением Высшего совета по спорту (CSD) временно разрешить «Барселоне» зарегистрировать полузащитника и нападающего .

Футбольный клуб «Атлетико Мадрид» выражает глубокую обеспокоенность ситуацией в испанском футболе после резолюции, принятой в среду Высшим спортивным советом. Мы считаем, что это решение ставит под угрозу существующую систему, ставя под сомнение правила игры.

Закон о спорте сам по себе включает и защищает экономический контроль над Ла Лигой, но с принятием этой резолюции он подвергается риску. Экономический контроль Ла Лиги стал главным инструментом, который позволил превратить наш футбол в платёжеспособный сектор, и этот процесс получил признание во всём мире.

Наш клуб, как и все члены Ла Лиги до принятия этой резолюции, соблюдал правила экономического контроля и будет продолжать это делать. Фактически, чтобы конкурировать на том уровне, на котором мы были в последние годы, мы решили провести ряд увеличений капитала, несмотря на огромные усилия, которые это влечёт за собой.

Это вмешательство правительства создаёт очень опасный прецедент, поскольку открывает путь к нарушению правил и повторению серьёзных ошибок прошлого. «Атлетико Мадрид» по-прежнему привержен строгому и ответственному управлению. Без чётких и равных для всех правил честная конкуренция невозможна.