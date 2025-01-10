Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составыИспания. Примера 2024/2025

«Атлетико» недоволен решением о временной регистрации Ольмо и Виктора

вчера, 09:55

Мадридский «Атлетико» выступил с заявлением в связи с решением Высшего совета по спорту (CSD) временно разрешить «Барселоне» зарегистрировать полузащитника Даниэля Ольмо и нападающего Пау Виктора.

Футбольный клуб «Атлетико Мадрид» выражает глубокую обеспокоенность ситуацией в испанском футболе после резолюции, принятой в среду Высшим спортивным советом. Мы считаем, что это решение ставит под угрозу существующую систему, ставя под сомнение правила игры.

Закон о спорте сам по себе включает и защищает экономический контроль над Ла Лигой, но с принятием этой резолюции он подвергается риску. Экономический контроль Ла Лиги стал главным инструментом, который позволил превратить наш футбол в платёжеспособный сектор, и этот процесс получил признание во всём мире.

Наш клуб, как и все члены Ла Лиги до принятия этой резолюции, соблюдал правила экономического контроля и будет продолжать это делать. Фактически, чтобы конкурировать на том уровне, на котором мы были в последние годы, мы решили провести ряд увеличений капитала, несмотря на огромные усилия, которые это влечёт за собой.

Это вмешательство правительства создаёт очень опасный прецедент, поскольку открывает путь к нарушению правил и повторению серьёзных ошибок прошлого. «Атлетико Мадрид» по-прежнему привержен строгому и ответственному управлению. Без чётких и равных для всех правил честная конкуренция невозможна.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Ростов» объявил состав на зимние сборы в стиле сериала «Игра в кальмара»
09 января Фото
Сын экс-вратаря «Сатурна» дебютирует за «Тоттенхэм» в матче с «Ливерпулем»
08 января
СлухиФлик исключил из старта на матч вратаря «Барселоны» из-за опоздания
08 января
Официально«Барселоне» разрешили временно зарегистрировать Ольмо и Пау Виктора
08 января
«Барселона» может получить разрешение на временную регистрацию Ольмо
08 января
В «Реале Сосьедад» назвали условие для возвращения Захаряна на поле
07 января
Сортировать
Все комментарии
Baggio R.
Baggio R. ответ Датак (раскрыть)
вчера в 16:03
Я к тому, что Атлетико недавно обыграл Барсу, в таблице выше. Что им ныть-то? А в кабинетных играх и они участвовали, трансферный бан же был.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 13:00
Правельно Атлетико говорит 👍 надо и остальным клубам высказать. Поечму Барса нарушает правила и ей это позволяют??
Датак
Датак ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 12:30
И уж точно не в кабинетах нужно быть "сильнее".
Датак
Датак
вчера в 12:29
Все клубы должны поддержать атлетико. Пускай барса играет по правилам
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 11:01
Сильнее нужно быть на поле, а не в нытье.
Incredulous
Incredulous
вчера в 10:20, ред.
Все верно сказали представители Атлетико. Правила написаны для всех, и соблюдаться должны всеми. В этом заключается принцип справедливости и равенства всех команд чемпионата. Но нынешний футбол уже настолько пропитан коррупцией и продажностью, что подобные исключения для избранных уже мало кого удивляют. Лапорта поступил по классическому сценарию, когда не можешь "договориться" с чиновником, иди к его начальству, может тот окажется менее принципиальным и более "сговорчивым". Да и прошлые грехи руководства Барсы не оставляют никаких сомнений, каким образом было достигнуто это согласие на регистрацию игроков.
Интересно другое, найдётся ли хоть один болельщик Барсы, у которого хватит смелости признать это. Или "своя рубашка ближе к телу".

P.s: А еще интересно как поменялась риторика Атлетико с ещё вчерашнего "готовы подать в суд" на сегодняшнее "выражает глубокую обеспокоенность"))
Scorp689
Scorp689
вчера в 10:05
Законы закончились, начались правила...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 