Два игрока «Байера» попали в пробку и не вошли в стартовый состав

Главный тренер леверкузенского «Байера» на пресс-конференции после матча с дортмундской «Боруссией» объяснил причину отсутствия полузащитников и в стартовом составе.

Оба футболиста вышли на замену во втором тайме.

Когда мы собрались на тренировку сегодня утром [в пятницу — прим.ред.], они застряли в длинной пробке на мосту в Кёльне. Они отсутствовали на нашей подготовке и встрече и приехали прямо в Дортмунд.

Я хотел бы прояснить ситуацию. Я знаю, насколько важен Фло. Это не было дисциплинарным взысканием, а просто для моего спокойствия.