Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составыГермания. Бундеслига 2024/2025

Два игрока «Байера» попали в пробку и не вошли в стартовый состав

вчера, 12:14
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)2 : 3Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)БайерМатч завершен

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо на пресс-конференции после матча с дортмундской «Боруссией» объяснил причину отсутствия полузащитников Флориана Вирца и Эксекьеля Паласиоса в стартовом составе.

Оба футболиста вышли на замену во втором тайме.

Когда мы собрались на тренировку сегодня утром [в пятницу — прим.ред.], они застряли в длинной пробке на мосту в Кёльне. Они отсутствовали на нашей подготовке и встрече и приехали прямо в Дортмунд.

Я хотел бы прояснить ситуацию. Я знаю, насколько важен Фло. Это не было дисциплинарным взысканием, а просто для моего спокойствия.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Официально«Атлетико» недоволен решением о временной регистрации Ольмо и Виктора
10 января
«Ростов» объявил состав на зимние сборы в стиле сериала «Игра в кальмара»
09 января Фото
Сын экс-вратаря «Сатурна» дебютирует за «Тоттенхэм» в матче с «Ливерпулем»
08 января
СлухиФлик исключил из старта на матч вратаря «Барселоны» из-за опоздания
08 января
Официально«Барселоне» разрешили временно зарегистрировать Ольмо и Пау Виктора
08 января
«Барселона» может получить разрешение на временную регистрацию Ольмо
08 января
Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:17
Если бы проиграли, пришлось бы вину брать на себя.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 