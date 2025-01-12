«Ман Сити» может закрыть сделку по Мармушу в течение недели

По информации журналиста Бена Джейкобса, после вчерашних переговоров «Манчестер Сити» близок к полному соглашению с франкфуртским «Айнтрахтом» по трансферу форварда Омара Мармуша.
Сделка может состояться в течение недели, если все пойдет по плану. Сейчас стороны находятся на стадии продвинутых переговоров.
В текущем сезоне Бундеслиги Мармуш провел 16 матчей, отличившись 14 голами и 7 ассистами.
Непонятно только зачем избавляться было от Альвареса, толковый же игрок был. Пусть бы Холанд делал хет-трики и пента-трики в играх с Вест Хэмом или Эвертоном, а аргентинец бы помогал там, где толка от норвежца нет - с Реалом или Ливерпулем.
Непонятно только зачем избавляться было от Альвареса, толковый же игрок был. Пусть бы Холанд делал хет-трики и пента-трики в играх с Вест Хэмом или Эвертоном, а аргентинец бы помогал там, где толка от норвежца нет - с Реалом или Ливерпулем.