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«Ман Сити» может закрыть сделку по Мармушу в течение недели

вчера, 17:34

По информации журналиста Бена Джейкобса, после вчерашних переговоров «Манчестер Сити» близок к полному соглашению с франкфуртским «Айнтрахтом» по трансферу форварда Омара Мармуша.

Сделка может состояться в течение недели, если все пойдет по плану. Сейчас стороны находятся на стадии продвинутых переговоров.

В текущем сезоне Бундеслиги Мармуш провел 16 матчей, отличившись 14 голами и 7 ассистами.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:07
Сити надо иногда играть в два нападающих, иначе Холланда прикрывают и у нападения Сити возникают проблемы. Фоден под нападающими, Доку и Савиньо на флангах. Родри (Ковачич) - опорник.
happy 50
happy 50
вчера в 20:07
Я согласен.Я тоже не понял продажу Альвареза.У Холанда голевое чутье есть ,но Альварез поинтереснее и вариативнее.
STVA 1
STVA 1 ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 19:20
Продажу Альвареса я тоже не понял!По мне так более разноплановый игрок нежели норвег!
Вещий
Вещий
вчера в 18:09
Продвинутые разговоры в банковском офисе...:)))
allemz
allemz
вчера в 17:57
Холанд напрягся))
Shupshup
Shupshup
вчера в 17:55
Коло муани, Йович после Айнтрахта не впечатлили. Опасный трансфер.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:50
Кризис позади - бабло на счету!)
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 17:41, ред.
Будет интересно, если египтянин задвинет Холанда на задний план. Иногда так и раскрываются таланты, и гаснут уже яркие звёзды.
Непонятно только зачем избавляться было от Альвареса, толковый же игрок был. Пусть бы Холанд делал хет-трики и пента-трики в играх с Вест Хэмом или Эвертоном, а аргентинец бы помогал там, где толка от норвежца нет - с Реалом или Ливерпулем.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:40
Ждём египтянина в АПЛ!)))
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