«Ман Сити» может закрыть сделку по Мармушу в течение недели

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вчера, 17:34

По информации журналиста Бена Джейкобса, после вчерашних переговоров «Манчестер Сити» близок к полному соглашению с франкфуртским «Айнтрахтом» по трансферу форварда .

Сделка может состояться в течение недели, если все пойдет по плану. Сейчас стороны находятся на стадии продвинутых переговоров.

В текущем сезоне Бундеслиги Мармуш провел 16 матчей, отличившись 14 голами и 7 ассистами.