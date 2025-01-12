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«Ньюкасл» и «Аталанта» поборются за нападающего «Эвертона»

вчера, 15:41

«Аталанта» хочет подписать нападающего «Эвертона» Доминика Калверта-Льюина. Представители бергамасков отправились в Ливерпуль, чтобы попытаться заключить предварительный контракт с игроком. Также предметный интерес к Калверту-Льюину проявляет «Ньюкасл». «Сороки» намерены подписать англичанина летом в качестве свободного агента, но при этом готовы предложить ему наиболее выгодные финансовые условия. Поэтому «Аталанте» придётся сделать предложение, устраивающее «Эвертон», и подписать футболиста зимой, чтобы выиграть гонку.

Напомним, Калверт-Льюин перешёл в стан «ирисок» из «Шеффилд Юнайтед» в августе 2016 года. Его контракт с «синими» действует до июня 2025 года. В текущем сезоне 27-летний форвард провёл 19 матчей в АПЛ, в которых забил два мяча и отметился голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает англичанина в 22 миллиона евро.

Ранее «Эвертон» возглавил бывший тренер Дэвид Мойес.

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Все комментарии
Vea
Vea
вчера в 16:49
Так себе вариант.
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 16:14
Хороший нападающий!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:44
Пересидел он в Эвертоне. Когда был молод, надо было уходить.
Гость
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