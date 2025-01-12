«Наполи» рассматривает Гарначо в качестве замены для вингера Хвичи

«Наполи» рассматривает вариант с покупкой 20-летнего крайнего нападающего «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо, в котором главный тренер команды Антонио Конте видит замену для 23-летнего вингера Хвичи Кварацхелии, намеревающегося перейти в ПСЖ в зимнее трансферное окно.
По информации источника, неаполитанский клуб уже ведёт работу по установлению контактов с «Манчестер Юнайтед».
Подчёркивается, что манкунианцы оценивают Гарначо в € 50 млн.
Серия А более слабый чемпионат. Вот и Мактоминей раскрылся за Наполи.
заодно Конте рассмотреть бы и Антони)))
Серия А более слабый чемпионат. Вот и Мактоминей раскрылся за Наполи.
заодно Конте рассмотреть бы и Антони)))