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«Наполи» рассматривает Гарначо в качестве замены для вингера Хвичи

вчера, 17:29

«Наполи» рассматривает вариант с покупкой 20-летнего крайнего нападающего «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо, в котором главный тренер команды Антонио Конте видит замену для 23-летнего вингера Хвичи Кварацхелии, намеревающегося перейти в ПСЖ в зимнее трансферное окно.

По информации источника, неаполитанский клуб уже ведёт работу по установлению контактов с «Манчестер Юнайтед».

Подчёркивается, что манкунианцы оценивают Гарначо в € 50 млн.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:49
Наполи может хорошо заработать с продажи Хвичи, вот только сколько МЮ потребует за своего игрока?! Гарначо молодой и у хорошего тренера может сделать заметный скачок. Конте конечно сильный тренер, но мне кажется, что лучше переходить в Атлетико
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:23
Поэтому я называю грузина Квара. Это совсем похоже
Futurista
Futurista
вчера в 19:57
Гарначо..Хвича...люди далекие от футбола подумают, что речь идет о блюдах из итальянской и грузинской кухни)...
112910415
112910415
вчера в 19:55
любопытно будет посмотреть !
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 19:42
Не думаю что за него 50 млн кто-то предложит. Лямов 30 наверное потолок
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 19:40
По мне, так Гарначо поинтереснее будет нежели Хвича, да ещё и с опытом в АПЛ...
протон
протон
вчера в 19:24
Честно признаться для меня Гарначо очень ограниченный игрок, особенно в плане футбольного интеллекта, поэтому и не уверен что ему в Италии и в частности в Наполи будет проще
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:16
надо продавать, пока есть интерес Наполи и нормальные деньги за Гарначо))
Серия А более слабый чемпионат. Вот и Мактоминей раскрылся за Наполи.
заодно Конте рассмотреть бы и Антони)))
Scorp689
Scorp689
вчера в 19:03
В проигроше будет Наполи...
drug01
drug01
вчера в 18:17
Неужели Квичи сыграет лучше за ПСЖ???
shlomo
shlomo
вчера в 18:11
Думаю, что в 50 лямов сделка не сделается.... МЮ будет увеличивать ценник.
Vea
Vea
вчера в 17:35
Неплохо. С удовольствием на Гарначо гляну в Наполи если трансфер случится.
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