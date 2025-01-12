«Наполи» рассматривает Гарначо в качестве замены для вингера Хвичи

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вчера, 17:29

«Наполи» рассматривает вариант с покупкой 20-летнего крайнего нападающего «Манчестер Юнайтед» , в котором главный тренер команды Антонио Конте видит замену для 23-летнего вингера , намеревающегося перейти в ПСЖ в зимнее трансферное окно.

По информации источника, неаполитанский клуб уже ведёт работу по установлению контактов с «Манчестер Юнайтед».

Подчёркивается, что манкунианцы оценивают Гарначо в € 50 млн.