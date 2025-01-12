Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2024/2025

«Монако» продолжает переговоры по полузащитнику «Вест Хэма»

вчера, 14:40

«Монако» хочет подписать полузащитника «Вест Хэма» Эдсона Альвареса. На данный момент идут активные переговоры. Игрок не против присоединиться к «Монако», так как монегаски участвуют в Лиге чемпионов. В свою очередь, «Вест Хэм» не хочет отпускать важного футболиста.

Напомним, Альварес перебрался в стан «молотобойцев» из «Аякса» в августе 2023 года. Его контракт действует до июня 2028 года. В текущем сезоне 27-летний опорный полузащитник сыграл 19 матчей во всех турнирах, в которых получил 8 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает мексиканца в 30 миллионов евро.

Ранее «Монако» объявил о трансфере нападающего «Штурма» Мики Бирета.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Манчестер Сити» нацелился на полузащитника «Реала»
Вчера, 14:16
Слухи«Борнмут» претендует на нападающего «Ливерпуля»
Вчера, 12:43
Глава саудовской лиги высказался на тему возможного трансфера Винисиуса
Вчера, 11:57
«Валенсия» подпишет защитника «Борнмута»
Вчера, 11:55
Близок к завершению самый громкий трансфер зимы, который станет катастрофой. Кварацхелия слишком крутой для новой лиги
Вчера, 10:09Вадим Багров в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии8
Ибрагимович высказался о возможном переходе Рэшфорда в «Милан»
Вчера, 09:54
Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 14:53
Хорошим усилением будет для монегасков
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 