«Монако» продолжает переговоры по полузащитнику «Вест Хэма»

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вчера, 14:40

«Монако» хочет подписать полузащитника «Вест Хэма» . На данный момент идут активные переговоры. Игрок не против присоединиться к «Монако», так как монегаски участвуют в Лиге чемпионов. В свою очередь, «Вест Хэм» не хочет отпускать важного футболиста.

Напомним, Альварес перебрался в стан «молотобойцев» из «Аякса» в августе 2023 года. Его контракт действует до июня 2028 года. В текущем сезоне 27-летний опорный полузащитник сыграл 19 матчей во всех турнирах, в которых получил 8 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает мексиканца в 30 миллионов евро.

Ранее «Монако» объявил о трансфере нападающего «Штурма» Мики Бирета.