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ПСЖ близок к подписанию Кварацхелии за 75 млн евро

вчера, 23:53

По информации источника, нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия близок к переходу в ПСЖ за 75 млн евро.

Контракт будет рассчитан до 2029 года с возможностью продления до 2030-го. По нему грузинский футболист будет зарабатывать 9 млн евро в год + 2 млн в качестве бонусов.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 09:22
Привет Макс!
В персону тебя, как первого попавшегося в Старом - Новом Году без пустого ведра!
Да я как их уж не загадываю... И под Новый, и под Старый, и с чин-чин и без, но Змея есть Змея, и на двух ногах или без... Что то слабо Верха слышат...)
В общем всё будет хорошо, не знаю когда, но скоро!
Удачи!
Vea
Vea ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 08:19
А в Наполи зарплата 1,5 млн. Есть смысл перехода?
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 07:02, ред.
Хвиче огромнейший респектище.
Не свободным агентом как Месси, а принес клубу огромную пользу и это главное, а не то заиграет или нет, это зависеть будет от тренера
mxfkr94hp9x6
mxfkr94hp9x6
сегодня в 03:21
Там он уже сдуется окончательно, ведь все условия для этого будут
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:50
Безумству храбрых ( Хелаифи) поём мы песни... (facepalm)
Capral
Capral
сегодня в 00:52
Ну короче, вы хотите песен?! Их есть у меня!!!
Могу, только процитировать Никиту, из Бессмертной советской Классики "Адьютант его превосходительства"- "Ослы они, батька". И ответ, батьки Ангела: "Ты, не суди их, Никита. Это, они заучились маненька".

Всё, дуракам закон не писан.
NFFC
NFFC
сегодня в 00:37
Вопрос, а зачем грузин псж сдался?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 00:26
До дна, Олег!)

Желание загадал ?
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 00:02
А в целом всех нас Товарищи, Господа с наступающим старым Новым Годом!
По обыкновению - здоровья, мира, счастья и добра!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 00:00
Срочно пригласите сюда Капрала, пока он не завизирует - не поверю!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 00:00
Интересно Квара знает какие во Франции налоги. Из этих 9 млн, он едва ли больше 4-х будет получать. Да и состав ПСЖ вряд ли гарантирует ему место в основе. Но видимо роль лавочника за 4 млн его устраивает!
Гость
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