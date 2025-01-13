ПСЖ близок к подписанию Кварацхелии за 75 млн евро

По информации источника, нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия близок к переходу в ПСЖ за 75 млн евро.
Контракт будет рассчитан до 2029 года с возможностью продления до 2030-го. По нему грузинский футболист будет зарабатывать 9 млн евро в год + 2 млн в качестве бонусов.
В персону тебя, как первого попавшегося в Старом - Новом Году без пустого ведра!
Да я как их уж не загадываю... И под Новый, и под Старый, и с чин-чин и без, но Змея есть Змея, и на двух ногах или без... Что то слабо Верха слышат...)
В общем всё будет хорошо, не знаю когда, но скоро!
Удачи!
В персону тебя, как первого попавшегося в Старом - Новом Году без пустого ведра!
Да я как их уж не загадываю... И под Новый, и под Старый, и с чин-чин и без, но Змея есть Змея, и на двух ногах или без... Что то слабо Верха слышат...)
В общем всё будет хорошо, не знаю когда, но скоро!
Удачи!
Не свободным агентом как Месси, а принес клубу огромную пользу и это главное, а не то заиграет или нет, это зависеть будет от тренера
Не свободным агентом как Месси, а принес клубу огромную пользу и это главное, а не то заиграет или нет, это зависеть будет от тренера
Могу, только процитировать Никиту, из Бессмертной советской Классики "Адьютант его превосходительства"- "Ослы они, батька". И ответ, батьки Ангела: "Ты, не суди их, Никита. Это, они заучились маненька".
Всё, дуракам закон не писан.
Могу, только процитировать Никиту, из Бессмертной советской Классики "Адьютант его превосходительства"- "Ослы они, батька". И ответ, батьки Ангела: "Ты, не суди их, Никита. Это, они заучились маненька".
Всё, дуракам закон не писан.
Желание загадал ?
Желание загадал ?
По обыкновению - здоровья, мира, счастья и добра!
По обыкновению - здоровья, мира, счастья и добра!