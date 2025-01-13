ПСЖ близок к подписанию Кварацхелии за 75 млн евро

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вчера, 23:53

По информации источника, нападающий «Наполи» близок к переходу в ПСЖ за 75 млн евро.

Контракт будет рассчитан до 2029 года с возможностью продления до 2030-го. По нему грузинский футболист будет зарабатывать 9 млн евро в год + 2 млн в качестве бонусов.