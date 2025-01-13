Отчаянный трансфер «Манчестер Сити» может спасти им сезон. Подписывают нападающего

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сегодня, 14:55

Египтянин Мармуш врывается в АПЛ .

У «Манчестер Сити» активная зимняя трансферная кампания. Подписывают молодого узбекского защитника Хусанова. Гвардиола заявил об уходе Уокера. Решение Кайла повлечет за собой трансфер правого латераля? Пошли за молодым Витором Рейсом, но это центральный оборонец, как и Хусанов. Бразилец приедет летом. Ведут переговоры с хавбеками, готовыми подменить Родри. Также в ближайшие дни поставят точку в переписке с «Айнтрахтом» по Мармушу. Немецкий клуб умеет продавать центральных нападающих, но дальше им не везет.

ПСЖ заплатил за Коло Муани 95 млн евро – не заиграл. «Реал» подписал Йовича за 63 млн евро – большой промах Переса. Аллер перешел в «Боруссию» из Дортмунда за 50 млн евро, но тяжело заболел и не стал основным в составе «шмелей» надолго. Зато даже португальца Андре Силву, подписанного за 3 миллиона евро у «Милана», отдали в «Лейпциг» за 23 млн евро. Мармуш, сенсационный форвард «Айнтрахта» в новом сезоне, отправится в «Манчестер Сити» за 80 млн евро. Поскольку немцы подписали египтянина как свободного агента, то это очередной финансовый успех «Айнтрахта». Но кто победил и проиграл от трансфера?

Победители

Омар Мармуш. Попытка не пытка. Мармуш проверит себя в АПЛ в составе кризисного чемпиона. «Манчестер Сити» умеет агрессивно атаковать. В «Айнтрахте» у Омара было много пространства, ведь контратаковали. В Манчестере будут пасы опытных хавбеков и Холанд в напарниках. Придется смещаться в сторону от центра, но Мармуш справится. Точно стал победителем, ведь за короткое время дорос до шанса в одном из самых мощных клубов последних лет.

Хосеп Гвардиола. Хорошо быть тренером «Манчестер Сити». По крайней мере до санкций от АПЛ . Надо зимой потратить много денег? Без проблем, шейхи их выдали. Возможно, подписания как раз связаны с будущими запретами на трансферы. Посмотрим. А пока Гвардиола будет работать с нападающим в великолепной форме. Причем Омар уже играл на флангах. Еще может бегать в дуэте с Холандом. Или инсайдом в схеме «4-3-3». Гвардиола попробует найти оптимальную роль.

Кевин Де Брюйне. У бельгийца появится ещё один адресат для передач. Свежий, не изученный командами АПЛ и Лиги чемпионов. Для Кевина, который хочет отправиться играть в США , несколько месяцев с Мармушем могут стать прощальным подарком. В отличие от Холанда, Омар неплохо открывается и оттягивается для комбинаций. Мармуш точно в лучшей форме, чем Грилиш, который забил первый гол за более чем год. И опытнее, чем молодые вингеры Доку и Савиньо.

Эрлинг Холанд. Как ни странно, Холанд выиграет от подписания результативного нападающего. Вряд ли Гвардиола коварно планирует усадить норвежца на скамейку. А вот если вспомнить, как хорошо Эрлинг играл с Хулианом Альваресом, или с Фоденом, когда Фил был на пике формы, то легко представить создание новой успешной голевой связки. Мармуш умеет делиться мячом. У него 12 ассистов в этом сезоне в разных турнирах. Холанду снова повезло, привезли помощника.

Угу Виана. Хотя официально португалец работает спортивным директором «Спортинга» до лета, сразу было сказано, что Беригистайн – действующий менеджер «горожан», будет передавать ему дела по ходу сезона. Виана абсолютно точно принимал участие в отборе новичков «Манчестер Сити» зимой. Чики мечтает громко хлопнуть дверью, а задача Вианы – показать наличие связей и таланта переговорщика. Угу и его опытный коллега опередили других грандов в борьбе за Мармуша.

Проигравшие

Фил Фоден. Если бы тренерский штаб доверял англичанину, то вряд ли подписали бы Мармуша. Раз приглашают Омара, то Фоден не убедил. Вернее, его нынешняя форма. Лучший игрок АПЛ прошлого сезона затерялся после Евро-2024. Фил попробует вернуться, но для этого ему надо искать себе место в тройке полузащиты, что сделать сложнее. Гвардиоле в центре нужны мастера передач. У него есть Де Брюйне, Ковачич и Гюндоган. Молодой Льюис тоже подходит лучше.

Дино Топмеллер. Теперь у «Айнтрахта» будут деньги, но потеряли лидера. Тренер немецкой команды, которую Мармуш поднял в тройку в Бундеслиге, перестроит атаку. Сделать это в январе сложно. В Германии ниже зоны Лиги чемпионов финалист турнира «Боруссия» Д, а также богатый «Лейпциг». Можно также вспомнить о «Штутгарте», который вышел в престижный турнир в прошлом сезоне. Без Мармуша шансы «Айнтрахта» на успех заметно снизятся. Ожидаемый исход.

Бернарду Силва. Португалец заводит разговоры об уходе. Каждый раз Гвардиола убеждал остаться. Но теперь Бернарду в тени. Возможно, на игрока повлиял промах в серии пенальти в Лиге чемпионов против «Реала». Пытался обхитрить Лунина, пробил паненкой, но голкипер разгадал попытку. На Евро-2024 Силва не стал героем. А теперь был частью черной серии «Манчестер Сити». Если Мармуш заиграет, то Бернарду закопается в центре поля, или будет на лавке.

Доку, Макати, Эчеверри. Молодые футболисты, чьи шансы на основу снижаются с появлением Мармуш. Омар занимает место в центре атаки и одновременно умеет работать в оттяжке. Левый вингер Доку может лишиться позиции слева, если новичок сыграет ближе к левому флангу. Макати 22 года, сделал хет-трик в кубковом поединке. Но останется в запасе, если наиграют Мармуша. Аналогичная судьба у юного Эчеверри, который выступал в аренде за «Ривер Плейт».