Клубы РПЛ интересуются форвардом Годоем из болгарского «Берое»

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вчера, 23:30

Футбольный агент Эрнан Банато, представляющий интересы нападающего болгарского клуба «Берое» , подтвердил, что российские команды интересуются футболистом.

Российские клубы действительно проявляют интерес к Сантьяго Годою. Мы ведем переговоры.

Ранее болгарские СМИ сообщили, что 23-летний аргентинец привлек внимание московского «Локомотива». Годоем также интересуются другие клубы РПЛ , а также софийский ЦСКА и команды из Азербайджана.

В текущем сезоне Сантьяго провел 16 матчей в чемпионате Болгарии, забил 12 мячей и сделал 1 голевую передачу.