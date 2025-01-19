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Клубы РПЛ интересуются форвардом Годоем из болгарского «Берое»

вчера, 23:30

Футбольный агент Эрнан Банато, представляющий интересы нападающего болгарского клуба «Берое» Сантьяго Годоя, подтвердил, что российские команды интересуются футболистом.

Российские клубы действительно проявляют интерес к Сантьяго Годою. Мы ведем переговоры.

Ранее болгарские СМИ сообщили, что 23-летний аргентинец привлек внимание московского «Локомотива». Годоем также интересуются другие клубы РПЛ, а также софийский ЦСКА и команды из Азербайджана.

В текущем сезоне Сантьяго провел 16 матчей в чемпионате Болгарии, забил 12 мячей и сделал 1 голевую передачу.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:36
может, этот аргентинец хорош, а вот в Лудогорце бразильский форвард Секо пригодился бы клубам РПЛ
Гость
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