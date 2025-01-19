Клубы РПЛ интересуются форвардом Годоем из болгарского «Берое»

Футбольный агент Эрнан Банато, представляющий интересы нападающего болгарского клуба «Берое» Сантьяго Годоя, подтвердил, что российские команды интересуются футболистом.
Российские клубы действительно проявляют интерес к Сантьяго Годою. Мы ведем переговоры.
Ранее болгарские СМИ сообщили, что 23-летний аргентинец привлек внимание московского «Локомотива». Годоем также интересуются другие клубы РПЛ, а также софийский ЦСКА и команды из Азербайджана.
В текущем сезоне Сантьяго провел 16 матчей в чемпионате Болгарии, забил 12 мячей и сделал 1 голевую передачу.