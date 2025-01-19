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«Зенит» подпишет контракт с Луисом Энрике в Катаре

вчера, 17:19

Полузащитник «Ботафого» Луис Энрике сегодня отправится в Доху (Катар), где «Зенит» проводит предсезонную подготовку, чтобы пройти медицинское обследование и подписать 5-летний контракт с петербуржским клубом.

Его продажа за 35 млн евро стала крупнейшей в истории «Ботафого», а также крупнейшей продажей бразильского игрока старше 21 года.

Кроме того, «Ботафого» сохранит 30% экономических прав на футболиста.

Энрике забил 12 голов и сделал 6 ассистов в 55 матчах за клуб.

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek ответ протон (раскрыть)
сегодня в 01:13
Обычно таких забирают топ клубы
протон
протон
сегодня в 00:48
Все так ярко реагируют на отсутствие еврокубков , пару сезонов и перепродажу и остальные моменты , но почему не порадоваться , что приедет интересный , отмеченный наградами , с характером и техникой игрок и мы сможем наслаждаться игрой яркого игрока , тьфу тьфу , чтобы получилось все.
minai
minai ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 21:10
Да им похрен, у них бюджет б е з л и м и т н ы й .
Датак
Датак
вчера в 19:19
Тратить такие суммы при нынешней ситуации - претупление
Futurista
Futurista
вчера в 18:12, ред.
В Дохе, в универмаге наверху я
Подписываю Луиса Энрику я))...
lotsman
lotsman
вчера в 18:05
Посмотрим что это за фрукт.)
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 17:27
35 млн + 30% экономических прав остаются в Ботафого? Зенит с ума сошли? Его потом миллионов за 100 нужно будет продавать, чтобы этот трансфер оказался прибыльным, либо по системе гол+пас набирать каждый сезон 50, чтобы сумма коррелировалась в успех команды.
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