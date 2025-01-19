«Зенит» подпишет контракт с Луисом Энрике в Катаре

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вчера, 17:19

Полузащитник «Ботафого» сегодня отправится в Доху (Катар), где «Зенит» проводит предсезонную подготовку, чтобы пройти медицинское обследование и подписать 5-летний контракт с петербуржским клубом.

Его продажа за 35 млн евро стала крупнейшей в истории «Ботафого», а также крупнейшей продажей бразильского игрока старше 21 года.

Кроме того, «Ботафого» сохранит 30% экономических прав на футболиста.

Энрике забил 12 голов и сделал 6 ассистов в 55 матчах за клуб.