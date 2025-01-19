В «Локо» прокомментировали информацию об интересе к Сергееву и Голенкову

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал информацию об интересе клуба к нападающему «Крыльев Советов» и форварду «Ростова» .

Ранее СМИ сообщали, что оба футболиста входят в шорт-лист железнодорожников.

Не знаю, откуда появился шорт-лист «Локомотива» с Сергеевым и Голенковым. Будет информация — мы её дадим. «Локомотив» сегодня работает в рамках выделенного и утверждённого бюджета и тех имеющихся возможностей. Говорили об этом уже неоднократно.