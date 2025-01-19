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В «Локо» прокомментировали информацию об интересе к Сергееву и Голенкову

вчера, 18:43

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал информацию об интересе клуба к нападающему «Крыльев Советов» Ивану Сергееву и форварду «Ростова» Егору Голенкову.

Ранее СМИ сообщали, что оба футболиста входят в шорт-лист железнодорожников.

Не знаю, откуда появился шорт-лист «Локомотива» с Сергеевым и Голенковым. Будет информация — мы её дадим. «Локомотив» сегодня работает в рамках выделенного и утверждённого бюджета и тех имеющихся возможностей. Говорили об этом уже неоднократно.

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Все комментарии
Antikrot
Antikrot
вчера в 19:11
Если уж из этих выбирать, то Голенкова стоит брать. А вообще зря ЛОКО не хочет за Даку 8 млн платить. Албанец этого стоит.
АлексАлекс
АлексАлекс
вчера в 19:00
Это прикол такой, что у Сергеева 100 тыс. цена?) Типа в 2 раза подорожал
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:53
Ну Сергеев им точно не нужен.
Гость
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