Президент «Палмейраса» заявила, что глава «Зенита» лжёт по делу Клаудиньо

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вчера, 08:59

Президент «Палмейраса» Лейла Перейра прокомментировала слова председателя правления «Зенита» о трансфере полузащитника .

Ранее Медведев сообщил ESPN, что между бразильским и российским клубом не было соглашения о переходе игрока, отметив, что петербуржцы вели переговоры как с командой из Сан-Паулу, так и с другим представителем чемпионата Бразилии, а также с клубом из Катара. В итоге хавбек перешёл в «Аль-Садд», предложение которого оказалось лучшим и для «сине-бело-голубых», и для футболиста. Перейра сказала следующее: