Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферыРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Президент «Палмейраса» заявила, что глава «Зенита» лжёт по делу Клаудиньо

вчера, 08:59

Президент «Палмейраса» Лейла Перейра прокомментировала слова председателя правления «Зенита» Александра Медведева о трансфере полузащитника Клаудиньо.

Ранее Медведев сообщил ESPN, что между бразильским и российским клубом не было соглашения о переходе игрока, отметив, что петербуржцы вели переговоры как с командой из Сан-Паулу, так и с другим представителем чемпионата Бразилии, а также с клубом из Катара. В итоге хавбек перешёл в «Аль-Садд», предложение которого оказалось лучшим и для «сине-бело-голубых», и для футболиста. Перейра сказала следующее:

Президент «Зенита» [председатель правления Александр Медведев — прим.ред.] лжёт. «Палмейрас» действительно достиг соглашения с российским клубом о покупке Клаудиньо. Настолько, что «Зенит» прислал нам трансферный документ игрока.

[Во вторник] днём сам футбольный директор «Зенита» [исполнительный директор Максим Погорелов — прим.ред.] подтвердил нам, что между клубами всё в порядке. Если «Зенит» или игрок передумал, это нормально. Но то, что я не принимаю, — это ложь.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноКлаудиньо продолжит карьеру в катарском клубе «Аль-Садд»
22 января
ОфициальноВиктор Мендес стал футболистом «Коло-Коло»
22 января
ОфициальноСолдатенко перешёл из «Алании» в «Черноморец»
22 января
ОфициальноЮжноафриканский игрок «Факела» покинул клуб из-за серьёзных проблем в семье
22 января
У суперзвёзд «Зенита» трагичная судьба. Клаудиньо повторяет опыт Витселя, Малкома и Халка
22 январяВадим Багров в блоге Смотри ширеКомментарии9
ОфициальноСостав «Торпедо» пополнил колумбийский полузащитник
21 января
Сортировать
Все комментарии
матос
матос ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 12:41
отправить акулу к их берегам))) они вроде в БРИКС
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 12:39
И это неудивительно.
2hsgptxvz9n5
2hsgptxvz9n5
вчера в 11:51
Президент «Палмейраса» заявила, что глава «Зенита» лжёт по делу Клаудиньо
хуже последнего п--раса
lotsman
lotsman
вчера в 11:17, ред.
Она почему то решила, что раз прислали ей трансферную стоимость, и Палмерайс принял договорённость о цене, то это и есть соглашение о трансфере. Но, как говорят в Одессе - Между "Я тебе дам" и " На тебе" две большие разницы. Арабы увеличили стоимость трансфера и улучшили условия для игрока и с ними была проведена сделка. Бизнес, есть бизнес, ничего личного.)
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 10:19
Да с ней нужно было говорить словами классика, они только так понимают:
Лет ве спик фром май харт. Русский язык нид понимейшн. Ви ю информейшн о Клаудиньо ситуэйнш. А ю нипонимейшн.
8d2gbuexa3de
8d2gbuexa3de
вчера в 10:16
Короче, Лейла произнесла фразу, которой отвечала в детстве на обвинения в том, что она матерится в садике
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 10:13
Вообще - то переговоры о переходах такая тонкая вещь, что я не удивлён такому развитию событий. Кто - то что-то сказал, потом передумал, сказал несколько иначе, неправильно поняли, что-то решили переиграть... и т.д., и т.п. Как бы я ни относился к г-ну Медведеву, но никаких ярлыков на него заранее вешать не хочу. Да и другим не советую. Завтра он "выйдет" с противоположным мнением по этому вопросу, изложит свою версию произошедшего, и в результате у нас с вами ум в раскорячку: кому верить - не знаешь. Просто мы привыкли априори обвинять наших чинуш. Не тамошних, а наших.
LOpp
LOpp
вчера в 10:01
на что Медведев ответил:

STVA 1
STVA 1
вчера в 09:55
Шурик Медведев известный мир дверь мячик на английском. Но не исключено что и бразилы врут
Scorp689
Scorp689
вчера в 09:47
Палмейрас озвучил правду про бомжей и их руководителей....
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:45
Медведев известный балабол)))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 09:33
1. Любители купить подешевле или получить нахаляву - проходите мимо.
2 Не смогли перебить предложение катарцев - смотрите пункт 1.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 09:27
В Зените не лгут..., просто шутят.)
g7pe666wb62c
g7pe666wb62c
вчера в 09:22
Сказ о том, как Лейла Санька на враках поймала. Ей бы за весь кооператив "Озеро" теперь взяться...
112910415
112910415
вчера в 09:15
да не в курсе Медведев, как обычно ...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:13
Понять, простить...
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:05
Да ладно Лейла , как вы могли , так подумать про Александра.)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 