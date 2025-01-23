Президент «Палмейраса» заявила, что глава «Зенита» лжёт по делу Клаудиньо

Президент «Палмейраса» Лейла Перейра прокомментировала слова председателя правления «Зенита» Александра Медведева о трансфере полузащитника Клаудиньо.
Ранее Медведев сообщил ESPN, что между бразильским и российским клубом не было соглашения о переходе игрока, отметив, что петербуржцы вели переговоры как с командой из Сан-Паулу, так и с другим представителем чемпионата Бразилии, а также с клубом из Катара. В итоге хавбек перешёл в «Аль-Садд», предложение которого оказалось лучшим и для «сине-бело-голубых», и для футболиста. Перейра сказала следующее:
Президент «Зенита» [председатель правления Александр Медведев — прим.ред.] лжёт. «Палмейрас» действительно достиг соглашения с российским клубом о покупке Клаудиньо. Настолько, что «Зенит» прислал нам трансферный документ игрока.
[Во вторник] днём сам футбольный директор «Зенита» [исполнительный директор Максим Погорелов — прим.ред.] подтвердил нам, что между клубами всё в порядке. Если «Зенит» или игрок передумал, это нормально. Но то, что я не принимаю, — это ложь.
хуже последнего п--раса
хуже последнего п--раса
Лет ве спик фром май харт. Русский язык нид понимейшн. Ви ю информейшн о Клаудиньо ситуэйнш. А ю нипонимейшн.
Лет ве спик фром май харт. Русский язык нид понимейшн. Ви ю информейшн о Клаудиньо ситуэйнш. А ю нипонимейшн.
2 Не смогли перебить предложение катарцев - смотрите пункт 1.
2 Не смогли перебить предложение катарцев - смотрите пункт 1.