Клаудиньо продолжит карьеру в катарском клубе «Аль-Садд»

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вчера, 23:17

Полузащитник переходит из «Зенита» в «Аль-Садд». В сообщении петербургского клуба сказано:

Футбольные клубы «Зенит» и «Аль-Садд» достигли договоренности о переходе полузащитника. Футбольный клуб «Зенит» благодарит Клаудиньо за самоотдачу и подлинную любовь к футболу, которую бразилец демонстрировал в каждом матче в футболке «сине-бело-голубых». Удачи на футбольном поле и за его пределами!

За «Зенит» Клаудиньо играл с 2021 года, за эту команду он провел 124 матча, забил 21 гол и отдал 31 голевую передачу.