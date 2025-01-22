Клаудиньо продолжит карьеру в катарском клубе «Аль-Садд»

Полузащитник Клаудиньо переходит из «Зенита» в «Аль-Садд». В сообщении петербургского клуба сказано:
Футбольные клубы «Зенит» и «Аль-Садд» достигли договоренности о переходе полузащитника.
Футбольный клуб «Зенит» благодарит Клаудиньо за самоотдачу и подлинную любовь к футболу, которую бразилец демонстрировал в каждом матче в футболке «сине-бело-голубых».
Удачи на футбольном поле и за его пределами!
За «Зенит» Клаудиньо играл с 2021 года, за эту команду он провел 124 матча, забил 21 гол и отдал 31 голевую передачу.