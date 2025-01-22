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Клаудиньо продолжит карьеру в катарском клубе «Аль-Садд»

вчера, 23:17

Полузащитник Клаудиньо переходит из «Зенита» в «Аль-Садд». В сообщении петербургского клуба сказано:

Футбольные клубы «Зенит» и «Аль-Садд» достигли договоренности о переходе полузащитника.

Футбольный клуб «Зенит» благодарит Клаудиньо за самоотдачу и подлинную любовь к футболу, которую бразилец демонстрировал в каждом матче в футболке «сине-бело-голубых».

Удачи на футбольном поле и за его пределами!

За «Зенит» Клаудиньо играл с 2021 года, за эту команду он провел 124 матча, забил 21 гол и отдал 31 голевую передачу.

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Все комментарии
valt134
valt134
сегодня в 01:56
Бесславно закончил с Большим Футболом…
lazzioll
lazzioll
сегодня в 00:38
    Futurista
    Futurista
    сегодня в 00:23, ред.
    Хоть погреется там)...уже выдали ему майку, мячик, две бутылки воды и самолёт...игрушечный)...
    nikolah
    nikolah ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    сегодня в 00:09
    Он уже давно в мыслях не здесь, зачем немотивированный футболист, а тут 20 млн, хорошая сделка, посмотрим что придумают без него в полузащите
    nikolah
    nikolah ответ протон (раскрыть)
    сегодня в 00:08
    За 20
    sv_1969
    sv_1969
    сегодня в 00:05
    Зачем спрашивается продляли этого гастарбайтера)))
    sihafazatron
    sihafazatron ответ Baggio R. (раскрыть)
    сегодня в 00:04
    Зенит новых привезет!))
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ протон (раскрыть)
    вчера в 23:56
    Для "Зенита" это не деньги. Так, копейки.
    протон
    протон
    вчера в 23:54
    зенитовский трансфер где в выигрыше остаются все стороны, никто не в обиде.
    протон
    протон ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    вчера в 23:53, ред.
    Видимо клуб уверен в победе, да и сделка была небось отличная. приобрели вроде за 11 млн игрока.
    протон
    протон
    вчера в 23:52
    Интересно за сколько продали? говорилось что не менее 20 млн. евро
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 23:52
    Интересно, почему "Зенит" не оставил его до окончания первенства. Чемпионство висит на волоске, а он ну очень бы пригодился команде. Что за спешка, не пойму.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Baggio R. (раскрыть)
    вчера в 23:51
    А где у этого "россиянина" была упомянутая в новости "самоотдача" ? Я не видел и не помню. А синебелоголубые не подскажут?
    Baggio R.
    Baggio R.
    вчера в 23:47
    Одним "россиянином" в РПЛ меньше.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 23:38
    Счастливого пути и Удачи.
    Гость
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