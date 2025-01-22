Soccer.ru
ГлавнаяБлогиСмотри ширеРоссия: трансферыРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

У суперзвёзд «Зенита» трагичная судьба. Клаудиньо повторяет опыт Витселя, Малкома и Халка

сегодня, 10:05
Клаудиньо
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Аршавин Андрей
Аршавин Андрей
Нападающий
Малком
Малком
Нападающий
Халк
Халк
Нападающий

Только вместо Китая отправится в Катар.

Клаудиньо сбрасывают в скромную лигу

Президент «Палмейраса» Лейла Перейра сообщила, что Клаудиньо хотел перейти в её клуб. А потом позвонили из «Зенита» и заявили, что игрока отправляют в Катар. Разумеется, хавбек недоволен. Его коллегу Вендела уговорили остаться до лета. Но дальше вернется в Бразилию, никакой Лиги чемпионов. Вингер Артур тоже уйдет, а из «Ботафого» везут Луиса Энрике. Крайний форвард передвинет Глушенкова в центр под нападающего Кассьерру. Тогда слева варианты с Мостовым и Педро. Ещё надо использовать как джокеров аргентинца Гонду и россиянина Соболева. А в центре Барриос и Вендел в связке. Лишним в схемах оказался именно Клаудиньо. Печально, ведь недавно был среди лидеров «Зенита» и лучших футболистов РПЛ. Но поскольку у Семака нет плана подготовки игроков, как у тренеров уровня Лиги чемпионов – Сергею Богдановичу не нужно работать на прибыль клуба, то Клаудиньо не готов к топ-5. Причем если Вендела можно упрекнуть в подходе хулигана, то его коллега другой. Жаль, что Клаудиньо приходится паковать чемоданы и отправляться в клуб из Катара. В тамошней лиге оказался Верратти, так как шейхи из ПСЖ устали от загулов итальянца в Париже. Клаудиньо более профессиональный игрок, а попадет в очень слабую лигу.

Халк и Витсель потеряли ценное время

Живанилдо лишь в 38 лет впервые сыграл в финале Кубка Либертадорес. Проиграл «Ботафого» с «Атлетико Минейро». Зато напомнил о физической форме и выносливости. Нападающий с уникальными данными и взрывным характером мог стать легендой «Челси». Такого форварда легко представить на острие в «Атлетико», где заиграли многие нападающие. Но нет, после «Порту» был «Зенит». А это для развивающихся игроков часто билет в один конец. Поезд идет на восток, возвращение в элитные лиги маловероятно. Халк заработал денег в Китае. Дальше вернулся домой. А Витсель поступил хитрее. Аксель, которого тоже отправили в Китай, сбежал через год, поскольку хотел играть в основе сборной Бельгии. Витсель побегал за «Боруссию» из Дортмунда и «Атлетико». Но вот если бы сразу из «Зенита» отправился в команды такого уровня, вся карьера сложилась бы иначе. Халк и Витсель не всегда в РПЛ показывали максимум. Им хватало класса, чтобы лениться. Вендела и Клаудиньо сейчас упрекают в похожих грехах. Вряд ли грамотно, что «Зенит» об их карьере не заботится.

Малком очутился в Саудовской Аравии

Когда речь о Роналду, которому скоро сорок лет, то нормально коллекционировать голы в слабой лиге. Но если речь о 26-летнем вингере Малкоме, то переход из «Зенита» в «Аль-Хиляль» как прыжок в бездну. В новом клубе у футболиста огромная зарплата. «Зенит» выбрал такое направление, потому что получил в ответ 60 миллионов евро, явная переплата. Но Малком поставил крест на серьезной карьере. Ни один вменяемый тренер гранда не поставит на футболиста, который согласился в молодом возрасте перейти в клуб из Саудовской Аравии. Об этом хорошо говорил Кроос. Тони считает подобный ход предательством футбола. Его поддержат многие солидные наставники. Лиги пенсионеров для пенсионеров. Причем Малкома могут предать в Саудовской Аравии. «Аль-Хиляль» торгуется с Салахом и Родриго, ведь с Неймаром не получилось. Бывшего игрока «Зенита» шейхи не считают определяющей звездой. Играет неплохо, забивает вместе с Митровичем и Милинковичем-Савичем. Но вместе с сербами не вырос в звезду первой величины. Рафинья забивает в Лиге чемпионов, а Малкома никто не видит.

Паредес и Гарай не реализовали талант

Хавбеку повезло чуть больше. Леандро стал чемпионом мира. Но в катарском финале в основе были де Пауль, Фернандес и МакАллистер, а не футболист ПСЖ. В Париже Паредеса променяли на молодых португальцев и француза. С богатой командой шейхов Леандро не выиграл Лигу чемпионов. «Зениту» повезло скинуть игрока с перепадами формы за хорошие деньги. Но это был трансфер в чемпионат Франции. В тридцать лет Паредес снова в составе «Ромы», за которую бегал до «Зенита». Прошел по кругу, но кризисный римский клуб не является аналогом «Интера» с трофеями. И даже не «Наполи» со свежими победами. Гараю тоже не повезло. С первой попытки Эсекьель не заиграл в «Реале», был слишком молод и не закрепился в команде с большой конкуренцией. Но если бы из «Зенита» попал не в «Валенсию», то мог бы показать куда больше. А в финале карьеры центрального защитника добили травмы.

Аршавина не сумели отпустить вовремя

В 27 лет у Андрея не было шансов стать легендой «Арсенала». Его персональные фанаты обижались, когда в день перехода в лондонский клуб говорили, что Аршавин не сравнится с Анри и Бергкампом. В те времена Андрея сильно любили дома. Но крайний форвард пересидел в «Зените». А его переход в «Арсенал» стал детективной историей. Историей, где интересы футболиста никого не волновали. Можно было найти команду покруче, чем тот «Арсенал». Стоило отпустить игрока раньше. Конечно, не снимаем вину с футболистов. Но даже Широков и Денисов, если бы у «Зенита» был иной подход к расставаниям, могли поиграть в АПЛ в молодости. Не получилось. Аршавин забил 4 гола «Ливерпулю», о чем всегда будут помнить. Зато не выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Англии. Также не стал частью великой «Барселоны» хотя бы в роли резервиста. «Зенит» не является клубом-трамплином для талантов.

Из-за этого у Семака проблемы на переговорах с молодыми россиянами. Нет сомнений, что подходили к Захаряну. Арсен выбрал «Реал Сосьедад». Плохой вариант, большая конкуренция. Но посмотрим на бывшего игрока «Динамо» на отрезке без травм. Сафонов не рассматривал вариант с «Зенитом». Форвард «Динамо» Тюкавин не хочет в клуб с серией чемпионств. У Батракова похожая позиция, поскольку выбор Глушенкова может оказаться ошибочным. Максим попал в клуб, откуда даже бразильцы не идут на повышение. Такой уклад влияет на переговоры с «Зенитом». Луис Энрике согласился, его убедили деньгами. Но многие молодые иностранцы отказываются. Всегда могут выйти на Малкома, Вендела и Клаудиньо, узнав, как непросто пойти на повышение из состава чемпионов РПЛ. Даже стабильный латераль Дуглас Сантос не попробовал себя на новом уровне.

ОфициальноСостав «Торпедо» пополнил колумбийский полузащитник
Вчера, 23:55
Экс-игрок сборной Франции Малуда сыграет за Fight Nights на Суперкубке МФЛ
Вчера, 12:12
В «Зените» назвали сделку по Энрике, Артуру и Венделу сбалансированной
20 января
Официально«СКА-Ростов» объявил о переходе защитника Виталия Денисова
20 января Фото
ОфициальноЛуис Энрике — игрок «Зенита». Артур переходит в «Ботафого»
20 января
Перес рассказал, почему покинул «Оренбург»
20 января
Сортировать
Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 12:26, ред.
Ранее сообщалось, что Клаудиньо перейдет в бразильский Палмейрас. Об этом рассказала президент клуба Лейла Перейра, сообщившая, что у нее была личная договоренность с игроком. Однако на стадии оформления документов представители футболиста заявили, что Клаудиньо решил продолжить карьеру в Катаре. Сумма сделки составит 20 млн. евро. И никто его не сбрасывал, как написано в статье. Такое решение принял сам игрок.
lotsman
lotsman ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 12:24, ред.
))) В эту мантру "......лишь бы другим не досталось.......) даже бабушки у подъездов уже не верят.)
112910415
112910415
сегодня в 11:20
жизнь - боль
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 10:42, ред.
В сложившейся ситуации Клаудиньо может пенять только на себя! Клуб и так уже слишком затянул вопрос с ним, до последнего надеясь, что он перестанет Ваньку валять. Стал очень ленив, за последние пол года-год принес команде больше вреда, чем пользы.
Вспомнить ситуации, когда при проигрыше команды тратит кучу времени на пасы назад и поперек поля вместо обострения. И так далее...Давно уже занимает в команде чужое место.
Очень хорошо, что наконец-то избавились от него. Сейчас многие будут говорить, что клуб неблагодарный и продаёт его в какую-то там лигу. Не согласен. Клуб создал и поддерживал для Клаудиньо хорошие условия. Но игрок в итоге не доработал контракт должным образом. Поэтому клуб, возможно, в первую очередь нашел для себя наиболее выгодное финансовое решение продажи игрока.
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 10:39, ред.
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 10:10
    Зенит - кладбище талантов. Пачками берут игроков, а для чего сами не знают, лишь бы другим не досталось)
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     