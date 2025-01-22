У суперзвёзд «Зенита» трагичная судьба. Клаудиньо повторяет опыт Витселя, Малкома и Халка

Только вместо Китая отправится в Катар.
Клаудиньо сбрасывают в скромную лигу
Президент «Палмейраса» Лейла Перейра сообщила, что Клаудиньо хотел перейти в её клуб. А потом позвонили из «Зенита» и заявили, что игрока отправляют в Катар. Разумеется, хавбек недоволен. Его коллегу Вендела уговорили остаться до лета. Но дальше вернется в Бразилию, никакой Лиги чемпионов. Вингер Артур тоже уйдет, а из «Ботафого» везут Луиса Энрике. Крайний форвард передвинет Глушенкова в центр под нападающего Кассьерру. Тогда слева варианты с Мостовым и Педро. Ещё надо использовать как джокеров аргентинца Гонду и россиянина Соболева. А в центре Барриос и Вендел в связке. Лишним в схемах оказался именно Клаудиньо. Печально, ведь недавно был среди лидеров «Зенита» и лучших футболистов РПЛ. Но поскольку у Семака нет плана подготовки игроков, как у тренеров уровня Лиги чемпионов – Сергею Богдановичу не нужно работать на прибыль клуба, то Клаудиньо не готов к топ-5. Причем если Вендела можно упрекнуть в подходе хулигана, то его коллега другой. Жаль, что Клаудиньо приходится паковать чемоданы и отправляться в клуб из Катара. В тамошней лиге оказался Верратти, так как шейхи из ПСЖ устали от загулов итальянца в Париже. Клаудиньо более профессиональный игрок, а попадет в очень слабую лигу.
Халк и Витсель потеряли ценное время
Живанилдо лишь в 38 лет впервые сыграл в финале Кубка Либертадорес. Проиграл «Ботафого» с «Атлетико Минейро». Зато напомнил о физической форме и выносливости. Нападающий с уникальными данными и взрывным характером мог стать легендой «Челси». Такого форварда легко представить на острие в «Атлетико», где заиграли многие нападающие. Но нет, после «Порту» был «Зенит». А это для развивающихся игроков часто билет в один конец. Поезд идет на восток, возвращение в элитные лиги маловероятно. Халк заработал денег в Китае. Дальше вернулся домой. А Витсель поступил хитрее. Аксель, которого тоже отправили в Китай, сбежал через год, поскольку хотел играть в основе сборной Бельгии. Витсель побегал за «Боруссию» из Дортмунда и «Атлетико». Но вот если бы сразу из «Зенита» отправился в команды такого уровня, вся карьера сложилась бы иначе. Халк и Витсель не всегда в РПЛ показывали максимум. Им хватало класса, чтобы лениться. Вендела и Клаудиньо сейчас упрекают в похожих грехах. Вряд ли грамотно, что «Зенит» об их карьере не заботится.
Малком очутился в Саудовской Аравии
Когда речь о Роналду, которому скоро сорок лет, то нормально коллекционировать голы в слабой лиге. Но если речь о 26-летнем вингере Малкоме, то переход из «Зенита» в «Аль-Хиляль» как прыжок в бездну. В новом клубе у футболиста огромная зарплата. «Зенит» выбрал такое направление, потому что получил в ответ 60 миллионов евро, явная переплата. Но Малком поставил крест на серьезной карьере. Ни один вменяемый тренер гранда не поставит на футболиста, который согласился в молодом возрасте перейти в клуб из Саудовской Аравии. Об этом хорошо говорил Кроос. Тони считает подобный ход предательством футбола. Его поддержат многие солидные наставники. Лиги пенсионеров для пенсионеров. Причем Малкома могут предать в Саудовской Аравии. «Аль-Хиляль» торгуется с Салахом и Родриго, ведь с Неймаром не получилось. Бывшего игрока «Зенита» шейхи не считают определяющей звездой. Играет неплохо, забивает вместе с Митровичем и Милинковичем-Савичем. Но вместе с сербами не вырос в звезду первой величины. Рафинья забивает в Лиге чемпионов, а Малкома никто не видит.
Паредес и Гарай не реализовали талант
Хавбеку повезло чуть больше. Леандро стал чемпионом мира. Но в катарском финале в основе были де Пауль, Фернандес и МакАллистер, а не футболист ПСЖ. В Париже Паредеса променяли на молодых португальцев и француза. С богатой командой шейхов Леандро не выиграл Лигу чемпионов. «Зениту» повезло скинуть игрока с перепадами формы за хорошие деньги. Но это был трансфер в чемпионат Франции. В тридцать лет Паредес снова в составе «Ромы», за которую бегал до «Зенита». Прошел по кругу, но кризисный римский клуб не является аналогом «Интера» с трофеями. И даже не «Наполи» со свежими победами. Гараю тоже не повезло. С первой попытки Эсекьель не заиграл в «Реале», был слишком молод и не закрепился в команде с большой конкуренцией. Но если бы из «Зенита» попал не в «Валенсию», то мог бы показать куда больше. А в финале карьеры центрального защитника добили травмы.
Аршавина не сумели отпустить вовремя
В 27 лет у Андрея не было шансов стать легендой «Арсенала». Его персональные фанаты обижались, когда в день перехода в лондонский клуб говорили, что Аршавин не сравнится с Анри и Бергкампом. В те времена Андрея сильно любили дома. Но крайний форвард пересидел в «Зените». А его переход в «Арсенал» стал детективной историей. Историей, где интересы футболиста никого не волновали. Можно было найти команду покруче, чем тот «Арсенал». Стоило отпустить игрока раньше. Конечно, не снимаем вину с футболистов. Но даже Широков и Денисов, если бы у «Зенита» был иной подход к расставаниям, могли поиграть в АПЛ в молодости. Не получилось. Аршавин забил 4 гола «Ливерпулю», о чем всегда будут помнить. Зато не выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Англии. Также не стал частью великой «Барселоны» хотя бы в роли резервиста. «Зенит» не является клубом-трамплином для талантов.
Из-за этого у Семака проблемы на переговорах с молодыми россиянами. Нет сомнений, что подходили к Захаряну. Арсен выбрал «Реал Сосьедад». Плохой вариант, большая конкуренция. Но посмотрим на бывшего игрока «Динамо» на отрезке без травм. Сафонов не рассматривал вариант с «Зенитом». Форвард «Динамо» Тюкавин не хочет в клуб с серией чемпионств. У Батракова похожая позиция, поскольку выбор Глушенкова может оказаться ошибочным. Максим попал в клуб, откуда даже бразильцы не идут на повышение. Такой уклад влияет на переговоры с «Зенитом». Луис Энрике согласился, его убедили деньгами. Но многие молодые иностранцы отказываются. Всегда могут выйти на Малкома, Вендела и Клаудиньо, узнав, как непросто пойти на повышение из состава чемпионов РПЛ. Даже стабильный латераль Дуглас Сантос не попробовал себя на новом уровне.
Вспомнить ситуации, когда при проигрыше команды тратит кучу времени на пасы назад и поперек поля вместо обострения. И так далее...Давно уже занимает в команде чужое место.
Очень хорошо, что наконец-то избавились от него. Сейчас многие будут говорить, что клуб неблагодарный и продаёт его в какую-то там лигу. Не согласен. Клуб создал и поддерживал для Клаудиньо хорошие условия. Но игрок в итоге не доработал контракт должным образом. Поэтому клуб, возможно, в первую очередь нашел для себя наиболее выгодное финансовое решение продажи игрока.
Вспомнить ситуации, когда при проигрыше команды тратит кучу времени на пасы назад и поперек поля вместо обострения. И так далее...Давно уже занимает в команде чужое место.
Очень хорошо, что наконец-то избавились от него. Сейчас многие будут говорить, что клуб неблагодарный и продаёт его в какую-то там лигу. Не согласен. Клуб создал и поддерживал для Клаудиньо хорошие условия. Но игрок в итоге не доработал контракт должным образом. Поэтому клуб, возможно, в первую очередь нашел для себя наиболее выгодное финансовое решение продажи игрока.