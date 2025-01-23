В махачкалинском «Динамо» отреагировали на интерес «Наполи» к своему игроку

Президент махачкалинского «Динамо» отреагировал на слухи о том, что «Наполи» проявляет интерес к нападающему «бело-голубых» .

А кто приезжал? Да, приезжали, смотрели люди. Но кто знает, откуда они? Со мной не было никакого общения. На последней игре были скауты и российских клубов, и иностранных. К нам никто не подходил. Приятно, когда игроки растут. Думаю, нашим тренерам тоже приятно, что под их руководством игроки растут и о них говорят. Нет разницы, с какого клуба говорят. Важно, что их отмечают даже в рамках РПЛ . Для кого-то в этом нет ничего нового, как для «Зенита». Но для нас это успех.