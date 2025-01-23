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В махачкалинском «Динамо» отреагировали на интерес «Наполи» к своему игроку

вчера, 15:05

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев отреагировал на слухи о том, что «Наполи» проявляет интерес к нападающему «бело-голубых» Абакару Гаджиеву.

А кто приезжал? Да, приезжали, смотрели люди. Но кто знает, откуда они? Со мной не было никакого общения. На последней игре были скауты и российских клубов, и иностранных. К нам никто не подходил. Приятно, когда игроки растут. Думаю, нашим тренерам тоже приятно, что под их руководством игроки растут и о них говорят. Нет разницы, с какого клуба говорят. Важно, что их отмечают даже в рамках РПЛ. Для кого-то в этом нет ничего нового, как для «Зенита». Но для нас это успех.

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Alex_67
Alex_67
вчера в 15:56
Оказывается это просто рядовая поездка скаутов? Это их работа ездить по всему миру в поисках перспективных молодых игроков. Правда аген распускает слухи о предметном интересе к своему клиенту. Зачем? Он так представляет себе свою работу. Как ещё можно выбить у клуба улучшение контракта и свои комиссионные?
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:07
О как ... интересно получается что непонятно кто приезжал, смешно...
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