Бителло сбежал, а Тюкавин и Чавес запланировали трансферы в новые клубы. «Динамо» на пороге расставаний

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сегодня, 18:35

Осталось не забыть о покупках.

«Динамо» словно застряло в Чёрном вигваме из воображения Дэвида Линча. Хочется воевать за титулы, но в РПЛ пока на четыре очка отстают от «Краснодара» и «Зенита». В Кубке матч против ЦСКА и другие непростые соперники. Хочется увидеть усиление состава, но пока спортивный директор Бувач чаще ведет переговоры с клубами, которые пробуют забрать у «Динамо» ценных мастеров. Именно их судьба в центре внимания зимой. Причем во многих случаях никто не скрывает мысли об уходе.

Бителло ищет новую команду

Один из главных зимних конфликтов РПЛ . Бителло не явился на первые тренировки «Динамо» после каникул. Пока нет официальной информации о возвращении молодого бразильца, как было с Венделом из «Зенита». Хавбека чемпионов отдадут в «Ботафого» с лета. Уговорили Маркуса подарить Семаку ещё несколько месяцев с привычной связкой Вендела и Барриоса в центре. Бителло не принес «Динамо» столько побед, но хотел больше денег. В результате устроил демарш. В прошлом году говорили, что Бителло недоволен и хочет уехать из Москвы. Слухи оказались правдивыми. Вроде как не будут искать замену, ведь есть нестабильный Карраскаль, герой концовок матчей Нгамалё, новичок Артур на левый фланг и свой Окишор для игры на разных позициях в атаке. А как быть с Бителло? Говорят, «Динамо» и «Ботафого» не могут договориться об условиях сделки по атакующему хавбеку. Заноза для Лички на ровном месте, потеря второго после Батракова автора передач под удар во всей РПЛ . Бителло в 25 лет не всегда играл зрело. Но футболиста такого потенциала непросто сейчас заманить в «Динамо».

Чавес отказался от «Гвадалахары»

Футболисты и их семьи, разумеется, общаются между собой. Достаточно, чтобы Моника – жена Луиса, пожаловалась подругам других футболистов сборной Мексики, как ей тяжело вдали от родных краев беременной, чтобы пошли слухи. Дальше включились ребята из «Гвадалахары». Поступило приглашение через агента Чавеса. Представитель мексиканца заявил, что Луис отказался от переезда, хотя ему предлагали неплохую сделку. Даже знаем причину решения – жена неделю назад родила хавбеку «Динамо» сына. Разумеется, переезд через океан с новорожденным не лучшее решение. Но весной вернутся к раздумьям. Серьезные проблемы, вроде послеродовой депрессии, встречаются крайне редко. Но усталость молодых родителей – печальная норма. Мастер дальних ударов будет принимать решение вместе с супругой. Пока решили, что надо драться за место под солнцем в «Динамо». А если будут проблемы с попаданием в основу или новые обстоятельства, то Чавес быстро соберет вещи. Задача Луиса – сохранить место в основе сборной Мексики на домашний чемпионат мира через год.

Тюкавин не хочет играть за «Зенит»

Футбольный агент Алексей Сафонов, который представляет интересы Тюкавина, подробно рассказывал о переговорах с «Зенитом». Так что здесь, как в случае с Бителло и Тюкавиным, имеем достоверную информацию. Хотя без Сафонова понятно, что если «Зенит» заплатил «Спартаку» 10 миллионов евро за не самого юного форварда Соболева с непростым характером, то до этого получил отказ от Тюкавина. Константин моложе и не уступает Александру по личным качествам. Тюкавин с пяти лет в «Динамо», это его дом. «Зенит» давал 18 миллионов, москвичи просили 20. Разница в два миллиона определила футбольную судьбу Тюкавина. Вражда фанатов двух клубов не меняет подход «Зенита» и «Динамо». Москвичи не отказывались вести переговоры. Но подняли ценник настолько высоко, чтобы в Санкт-Петербурге переключились на более дешевый вариант с Соболевым. Тюкавин не желал играть за «Зенит», хотя ему предлагали в полтора раза больше денег и бонусы за голы. Сафонов понимает, что цель молодого нападающего – набрать весной такую форму, чтобы за футболистом пришли серьезные команды из топ-5.

В новом году попрощаются с ветеранами

Даже голкиперу Шунину не сделали исключения. Воспитанник клуба прошлым летом не получил новый контракт, поскольку Бувач заключил сделку с Лунёвым. Андрей тоже ветеран, но моложе, чем Антон. Шунин официально не объявлял о завершении карьеры. Зато пропустил полгода, остается без клуба. Теперь старше всех в заявке 33-летний парагвайский защитник Бальбуэна, капитан команды Лички. Сборная Парагвая мечтает попасть на чемпионат мира, а Фабиан устал летать через океан на матчи команды, за которую любит выступать. Старт сезона пропустил из-за участия на Олимпиаде в Париже по квоте для старших игроков. Играет Бальбуэна за «Динамо» не всегда здорово, были слухи о возвращении в Бразилию. Оборона – слабое место команды. Справа у москвичей 32-летний израильский защитник Даса. У него тоже бывали глупые ошибки без мяча, а в атаке ветеран тоже не брат Кунде из «Барселоны». Слева мог бы навязать борьбу Скопинцеву уругваец Лаксальт, которому 31 год. Пока все три ветерана не работают в стабильной манере, не дарят голкиперам Лещуку и Лунёву выходные во время важных матчей в РПЛ и Кубке страны. Как шутят руководители «Динамо», команда играет в медийно-привлекательный футбол. Вот только хотят увидеть стабильность и серию побед.