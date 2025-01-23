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Клубы РПЛ интересуются одним из лучших бомбардиров чемпионата Болгарии

вчера, 09:44

Российские клубы заинтересованы в услугах нападающего «Берое» Сантьяго Леандро Годоя. Об этом сообщил агент игрока Эрнан Банато.

Да, действительно, к Леандро есть интерес из России. Нам звонили по этому вопросу. Леандро готов, но для этого клубам нужно договориться.

В текущем сезоне чемпионата Болгарии Годой сыграл 16 матчей, в которых забил 12 мячей. Контракт 23-летнего форварда с «Берое» действует до июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает аргентинца в 600 тысяч евро.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 10:47
в Болгарии забивал, у нас не сможет
знаем мы примеры ...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:50
Гондоу есть, будет еще и Годой)
Гость
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