Клубы РПЛ интересуются одним из лучших бомбардиров чемпионата Болгарии

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вчера, 09:44

Российские клубы заинтересованы в услугах нападающего «Берое» . Об этом сообщил агент игрока Эрнан Банато.

Да, действительно, к Леандро есть интерес из России. Нам звонили по этому вопросу. Леандро готов, но для этого клубам нужно договориться.

В текущем сезоне чемпионата Болгарии Годой сыграл 16 матчей, в которых забил 12 мячей. Контракт 23-летнего форварда с «Берое» действует до июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает аргентинца в 600 тысяч евро.