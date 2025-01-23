Клубы РПЛ проявляют интерес к лучшему бомбардиру иранского «Малавана»

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вчера, 14:15

Российские клубы проявляют интерес к нападающему «Малавана» Резе Гандипуру, но речь не идёт об «Оренбурге», как сообщалось ранее. Об этом рассказали в агентстве игрока Oxygen Sport Agency.

Интерес из России действительно есть, но можем сказать, что это не «Оренбург».

Гандипур перешёл в «Малаван» из «Пайкана» на правах аренды в январе 2024 года, которая истекает в июне 2025 года. Контракт 19-летнего форварда с клубом из Годса действует до декабря 2026 года. В текущем сезоне иранец провёл 15 матчей в чемпионате Ирана, в которых забил 5 мячей и отдал 4 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 600 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Рубина» может продолжить карьеру в «Факеле».