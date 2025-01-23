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Полузащитник «Рубина» может продолжить карьеру в «Факеле»

вчера, 13:41

Полузащитник «Рубина» Александр Ломовицкий близок к переходу в аренду без опции выкупа в «Факел». Сообщается, что игроку придётся пойти на понижение зарплаты. В «Рубине» Ломовицкий получает 6 миллионов рублей в месяц. «Факел» готов платит фланговому хавбеку 1,5 миллиона рублей, остальную сумму возьмут на себя казанцы.

В текущем сезоне Ломовицкий провёл три матча в Кубке России. Его контракт с «Рубином» действует до июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что «Факел» из-за проблем в семье покинул южноафриканский игрок.

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VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:46
Раз решил перейти держать не надо - это точно.
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