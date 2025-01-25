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«Байер» и «Аякс» интересуются молодым игроком «Манчестер Сити»

сегодня, 10:56

Хавбек «Манчестер Сити» Дивайн Мукаса привлёк внимание «Байера».

Сообщается, что немецкий клуб включил игрока в свой шорт-лист.

«Аякс» тоже претендует на футболиста.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 15:35
Не поленился и нашел его, он прям щас забил гол Лидсу) Там 2:0 к перерыву
A.S.A
A.S.A
сегодня в 12:28
Отличный игрок!!! Разрывает за Сити в АПЛ U18!!! У него стата бомба, как ниже подметил юзер Igo0rek, у парнишки 10+12 в 11 матчах турнира!!! Это еще он в юношеской ЛЧ выступает, там тоже себя проявляет нормально так! Выбирая между Аяксом и Байером, то на сегодняшний день ему лучше перейти в Байер, т.к там и команда уже готовая, конкурентная, и возможно после ухода Вирца, он может занять его место (если потянет конечно же, это вам не юниоров гонять), а Аякс сейчас в небольшом кризисе, как игровом, так и кадровом, но игровое время проще будет получить в Аяксе!
А вообще, ему пойти бы по хорошо протоптанной дороге молодых англичан в Дортмунд! Там и Санчо помогли раскрыться, и Джуду, сейчас Гиттенс зажигает, так что отличный вариант как по мне! Как раз за Гиттенсом уже охота английских грандов началась, вот его место и займет Мусака!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 12:13
Жаль, что мансити вынужден продавать талантливых молодых ребят. Все из за ффп. Так потеряли Палмера.
sihafazatron
sihafazatron ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 12:04
Сумасшедшая статистика...))))
Igo0rek
Igo0rek ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 11:44
В АПЛ U18 у него 10+12 за 11 матчей))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:24
Что за диван такой? Не знаем таких, ну видимо перспективный малый. В аренду бы его в Аякс))
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