«Байер» и «Аякс» интересуются молодым игроком «Манчестер Сити»

Хавбек «Манчестер Сити» Дивайн Мукаса привлёк внимание «Байера».
Сообщается, что немецкий клуб включил игрока в свой шорт-лист.
«Аякс» тоже претендует на футболиста.
Хавбек «Манчестер Сити» Дивайн Мукаса привлёк внимание «Байера».
Сообщается, что немецкий клуб включил игрока в свой шорт-лист.
«Аякс» тоже претендует на футболиста.
А вообще, ему пойти бы по хорошо протоптанной дороге молодых англичан в Дортмунд! Там и Санчо помогли раскрыться, и Джуду, сейчас Гиттенс зажигает, так что отличный вариант как по мне! Как раз за Гиттенсом уже охота английских грандов началась, вот его место и займет Мусака!
А вообще, ему пойти бы по хорошо протоптанной дороге молодых англичан в Дортмунд! Там и Санчо помогли раскрыться, и Джуду, сейчас Гиттенс зажигает, так что отличный вариант как по мне! Как раз за Гиттенсом уже охота английских грандов началась, вот его место и займет Мусака!