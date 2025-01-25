«Реал» и «Челси» могут обменяться полузащитниками

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сегодня, 00:06

«Реал» заинтересован в подписании полузащитника «Челси» .

Как сообщается, чтобы заполучить аргентинца, «сливочные» готовы предложить лондонскому клубу в обмен . Неизвестно, заинтересован ли «Челси» в таком обмене.