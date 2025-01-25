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«Реал» и «Челси» могут обменяться полузащитниками

сегодня, 00:06

«Реал» заинтересован в подписании полузащитника «Челси» Энцо Фернандеса.

Как сообщается, чтобы заполучить аргентинца, «сливочные» готовы предложить лондонскому клубу в обмен Орельена Тчуамени. Неизвестно, заинтересован ли «Челси» в таком обмене.

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Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 15:09
Думаю Челси не соглачится
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 13:40, ред.
Куртуа - в рамке, вероятность травмы минимальна; ну а Рюдигера покалечить можно лишь оглоблей или арматурой, коих применимость в матчах весьма сомнительна.)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 13:29
... и это в продолжении темы его навыков ( вокальных ) , о которых вася с иваси не в теме...)
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 12:39
Интересно, учует ли Боэли под"б?)
Incredulous
Incredulous ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 12:10
Ну некоторые из Челси и приживаются, и довольно неплохо: Рюдигер, Куртуа.
А Вирца, думаю, и так заберут летом, как замену Модричу. А если Хаби Алонсо перейдёт, то трансфер Вирца будет с вероятностью 99%.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:21
Энцо песню споёт черепахе)))
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 09:35
Да ну 😂
R. Carlos
R. Carlos ответ Leki_chelsea (раскрыть)
сегодня в 07:50
Кому это вам ?
Какая у Вас в ФК Челси должность ?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 06:16
У Челси есть другие активы на обмен. ))) например, Мудрик на Тчуамени.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 05:28
Лучше просто продать Реалу Энцо.
васо ивасо
васо ивасо ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 03:57
причем здесь Вирц! игроки разных позиций и наборов навыков
Alex_67
Alex_67
сегодня в 02:50
Они не звезды первой величины...
Zola
Zola
сегодня в 02:15
    Leki_chelsea
    Leki_chelsea
    сегодня в 01:59
    Нахрен он не нужен нам ! Бревно. Из за него последние матчи проиграл реал. По сути на ровном месте пенальти просто бревно. Зачем он челси ? Я друга болельщика подкалывал им . Щас он к нам придет ((((
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    сегодня в 00:22
    Сломают Энцо..., как сломали Азара. Из Челси только так.
    Лучше бы Вирца выцеливали...
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