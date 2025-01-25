«Реал» и «Челси» могут обменяться полузащитниками

«Реал» заинтересован в подписании полузащитника «Челси» Энцо Фернандеса.
Как сообщается, чтобы заполучить аргентинца, «сливочные» готовы предложить лондонскому клубу в обмен Орельена Тчуамени. Неизвестно, заинтересован ли «Челси» в таком обмене.
«Реал» заинтересован в подписании полузащитника «Челси» Энцо Фернандеса.
Как сообщается, чтобы заполучить аргентинца, «сливочные» готовы предложить лондонскому клубу в обмен Орельена Тчуамени. Неизвестно, заинтересован ли «Челси» в таком обмене.
А Вирца, думаю, и так заберут летом, как замену Модричу. А если Хаби Алонсо перейдёт, то трансфер Вирца будет с вероятностью 99%.
А Вирца, думаю, и так заберут летом, как замену Модричу. А если Хаби Алонсо перейдёт, то трансфер Вирца будет с вероятностью 99%.
Какая у Вас в ФК Челси должность ?
Какая у Вас в ФК Челси должность ?
Лучше бы Вирца выцеливали...
Лучше бы Вирца выцеливали...