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«Реал» проявляет интерес к нападающему «Астон Виллы»

вчера, 23:25

Нападающий «Астон Виллы» Джон Дуран продолжает привлекать внимание топ-клубов.

Как сообщается, вариант с подписанием колумбийца рассматривает «Реал». Также на игрока претендует ПСЖ.

Однако Дуран склоняется к переходу в саудовский «Аль-Наср».

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 14:52, ред.
Чес. признаться эта "работорговля" начинает приедаться, как красная икра Верещагину в "Белом солнце пустыни".

Надо бы начать какие то ограничения в трансферы легионеров внедрять. Фейр плей себя дискредитировал на все сто, как говорится. Дабы соблюдался спортивный принцип в футболе, уровень селекции и фин. положения не должны выступать в качестве единственных критериев Статуса команды. Иными словами, если ты позиционируешь себя топом, то должен иметь не только инфраструктуру, но и топ школу из своих воспитанников. Щас же в футболках клубов гоняют одни наёмники, а географической принадлежности состава к эмблеме клуба - ноль. Отсюда и дефицит звезд: Мбаппе, Холланд, Вини и ещё тройка из новичков..., а остальных нет нихрена.

P.S. Короч.. пускай РМ, МС, ПСЖ, Бавария, Ливерпуль и еже с ними покажут Свою молодёжь на поле..., и с ней попробуют чёнить завоевать. А то одна Барселона куёт свои кадры - остальные же только баблом козырять мастаки. В составе 11-ти полевых не должно быть более 3-х, край 4-х наёмников. Вот тут и поглядим, кто во что горазд.

PP.SS. Всё выше сказанное - мысли вслух и......под хороший закусон. Поэтому не судите строго.)
Incredulous
Incredulous
сегодня в 12:12
Ага, видимо мало кому играть в нападении у Реала. Если что, у Эндрика спрашивайте кто крайний.
Karkaz
Karkaz ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 08:37
Тот кто затмит Мбаппе!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:55
А кто это вообще?))
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:28
Не больно уж результативный нападающий !
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