«Реал» проявляет интерес к нападающему «Астон Виллы»

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вчера, 23:25

Нападающий «Астон Виллы» продолжает привлекать внимание топ-клубов.

Как сообщается, вариант с подписанием колумбийца рассматривает «Реал». Также на игрока претендует ПСЖ .

Однако Дуран склоняется к переходу в саудовский «Аль-Наср».