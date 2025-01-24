«Реал» проявляет интерес к нападающему «Астон Виллы»

Нападающий «Астон Виллы» Джон Дуран продолжает привлекать внимание топ-клубов.
Как сообщается, вариант с подписанием колумбийца рассматривает «Реал». Также на игрока претендует ПСЖ.
Однако Дуран склоняется к переходу в саудовский «Аль-Наср».
Нападающий «Астон Виллы» Джон Дуран продолжает привлекать внимание топ-клубов.
Как сообщается, вариант с подписанием колумбийца рассматривает «Реал». Также на игрока претендует ПСЖ.
Однако Дуран склоняется к переходу в саудовский «Аль-Наср».
Надо бы начать какие то ограничения в трансферы легионеров внедрять. Фейр плей себя дискредитировал на все сто, как говорится. Дабы соблюдался спортивный принцип в футболе, уровень селекции и фин. положения не должны выступать в качестве единственных критериев Статуса команды. Иными словами, если ты позиционируешь себя топом, то должен иметь не только инфраструктуру, но и топ школу из своих воспитанников. Щас же в футболках клубов гоняют одни наёмники, а географической принадлежности состава к эмблеме клуба - ноль. Отсюда и дефицит звезд: Мбаппе, Холланд, Вини и ещё тройка из новичков..., а остальных нет нихрена.
P.S. Короч.. пускай РМ, МС, ПСЖ, Бавария, Ливерпуль и еже с ними покажут Свою молодёжь на поле..., и с ней попробуют чёнить завоевать. А то одна Барселона куёт свои кадры - остальные же только баблом козырять мастаки. В составе 11-ти полевых не должно быть более 3-х, край 4-х наёмников. Вот тут и поглядим, кто во что горазд.
PP.SS. Всё выше сказанное - мысли вслух и......под хороший закусон. Поэтому не судите строго.)
Надо бы начать какие то ограничения в трансферы легионеров внедрять. Фейр плей себя дискредитировал на все сто, как говорится. Дабы соблюдался спортивный принцип в футболе, уровень селекции и фин. положения не должны выступать в качестве единственных критериев Статуса команды. Иными словами, если ты позиционируешь себя топом, то должен иметь не только инфраструктуру, но и топ школу из своих воспитанников. Щас же в футболках клубов гоняют одни наёмники, а географической принадлежности состава к эмблеме клуба - ноль. Отсюда и дефицит звезд: Мбаппе, Холланд, Вини и ещё тройка из новичков..., а остальных нет нихрена.
P.S. Короч.. пускай РМ, МС, ПСЖ, Бавария, Ливерпуль и еже с ними покажут Свою молодёжь на поле..., и с ней попробуют чёнить завоевать. А то одна Барселона куёт свои кадры - остальные же только баблом козырять мастаки. В составе 11-ти полевых не должно быть более 3-х, край 4-х наёмников. Вот тут и поглядим, кто во что горазд.
PP.SS. Всё выше сказанное - мысли вслух и......под хороший закусон. Поэтому не судите строго.)