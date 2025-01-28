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«Аль-Хиляль» может сделать Салаха самым высокооплачиваемым игроком лиги

сегодня, 10:52

«Аль-Хиляль» расторг контракт с нападающим Неймаром.

По информации источника, клуб может подписать нового игрока топ-уровня до Клубного чемпионата мира-2025. Целью номер один по-прежнему является нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, так как главный тренер Жорже Жезуш хочет подписать правого нападающего. Однако саудовская сторона также с уважением относится к ситуации с новым контрактом между египетским футболистом и «Ливерпулем».

У спортивного директора Саудовской Про-Лиги (SPL) Майкла Эменало крепкие отношения с Салахом, и финансовые условия, которые он предлагает, уже были описаны «Аль-Иттихадом» в 2023 году.

Если представители Саудовской Аравии начнут переговоры, то форварду будет сделано предложение, по которому он станет самым высокооплачиваемым игроком в лиге. Руководители SPL считают, что прибытие Салаха увеличит доходы от телевидения, когда права на следующий цикл будут проданы этим летом. Кроме того, есть идея продать исключительные для Египта ТВ-права, а не пакет для всех стран MENA (Магриб и Ближний Восток).

В «Ливерпуле» по-прежнему оптимистично настроены на продление контракта, хотя стороны ещё не достигли соглашения.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 11:44
соблазн велик, конечно !
shur
shur
сегодня в 11:06
....вот это была бы грямучая смесь !!! Салах справо, Винисиус слево!
Бомба с чуть медлительным Мо и взрывным Вини,атас!!!
Scorp689
Scorp689
сегодня в 10:57
Видимо деньги скоро совсем обесценятся...
Гость
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