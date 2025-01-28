В Саудовской Аравии Винисиусу готовы предложить контракт на 1 млрд евро

В летнее трансферное окно клуб из Саудовской Аравии намерен попытаться осуществить трансфер нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора. На это намекнул генеральный директор саудовской лиги Омар Мугарбель. «Реалу» намерены предложить за бразильца более 300 миллионов евро, что станет трансферным рекордом. А самому Винисиусу — пятилетний контракт с зарплатой 200 миллионов евро за сезон. Пока неизвестно, о каком клубе идёт речь, так как проработка возможного трансфера находится на начальном этапе, но наиболее вероятным вариантом является «Аль-Хиляль».
В «Реале» ссылаются на отступные, прописанные в контракте Винисиуса, которые составляют один миллиард евро, и не готовы выслушивать какие-либо предложения. Однако мадридцы не собираются удерживать вингера любой ценой.
Напомним, Винисиус перешёл в «Реал» из «Фламенго» в июле 2018 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В текущем сезоне 24-летний левый вингер сыграл 26 матчей во всех турнирах, забил 16 мячей, отдал 10 голевых передач и получил 10 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 200 миллионов евро.
Ранее Винисиус ответил на вопрос о своём будущем.
Так то да. Согласен. Но американцы ( самые богатые ) говорят: " Богатство не в деньгах, а в Способности делать деньги". Винисиус, играя за Мадрид, имеет эту Способность. А вот после 5- ти лет в СА сохранит ли он её?
И знай. За бугром лярд и у нас - вещи разные. Там его посвистеть - как нефиг нафиг, а вот сохранить - оч. сложная задача..., не говоря о том, чтоб приумножить...
Так то да. Согласен. Но американцы ( самые богатые ) говорят: " Богатство не в деньгах, а в Способности делать деньги". Винисиус, играя за Мадрид, имеет эту Способность. А вот после 5- ти лет в СА сохранит ли он её?
И знай. За бугром лярд и у нас - вещи разные. Там его посвистеть - как нефиг нафиг, а вот сохранить - оч. сложная задача..., не говоря о том, чтоб приумножить...
Финансовая ситуация в мире такова, что через год всё может быть уже "вверх дном"...
Да и 200 лямов щас уже не та цифра за которой побегут как в ночи за голой девкой - Рон получает две сотни, 500 предлагали старику Месси....)
А здесь..., кучерявый джентельмен в расцвете сил, с положительной характеристикой с последнего места работы, перспективный, верблюдов любит...
300 в год.., и ни верблюдом меньше!
Финансовая ситуация в мире такова, что через год всё может быть уже "вверх дном"...
Да и 200 лямов щас уже не та цифра за которой побегут как в ночи за голой девкой - Рон получает две сотни, 500 предлагали старику Месси....)
А здесь..., кучерявый джентельмен в расцвете сил, с положительной характеристикой с последнего места работы, перспективный, верблюдов любит...
300 в год.., и ни верблюдом меньше!