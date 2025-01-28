В Саудовской Аравии Винисиусу готовы предложить контракт на 1 млрд евро

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сегодня, 10:44

В летнее трансферное окно клуб из Саудовской Аравии намерен попытаться осуществить трансфер нападающего «Реала» . На это намекнул генеральный директор саудовской лиги Омар Мугарбель. «Реалу» намерены предложить за бразильца более 300 миллионов евро, что станет трансферным рекордом. А самому Винисиусу — пятилетний контракт с зарплатой 200 миллионов евро за сезон. Пока неизвестно, о каком клубе идёт речь, так как проработка возможного трансфера находится на начальном этапе, но наиболее вероятным вариантом является «Аль-Хиляль».

В «Реале» ссылаются на отступные, прописанные в контракте Винисиуса, которые составляют один миллиард евро, и не готовы выслушивать какие-либо предложения. Однако мадридцы не собираются удерживать вингера любой ценой.

Напомним, Винисиус перешёл в «Реал» из «Фламенго» в июле 2018 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В текущем сезоне 24-летний левый вингер сыграл 26 матчей во всех турнирах, забил 16 мячей, отдал 10 голевых передач и получил 10 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 200 миллионов евро.

Ранее Винисиус ответил на вопрос о своём будущем.