Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2024/2025

В Саудовской Аравии Винисиусу готовы предложить контракт на 1 млрд евро

сегодня, 10:44

В летнее трансферное окно клуб из Саудовской Аравии намерен попытаться осуществить трансфер нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора. На это намекнул генеральный директор саудовской лиги Омар Мугарбель. «Реалу» намерены предложить за бразильца более 300 миллионов евро, что станет трансферным рекордом. А самому Винисиусу — пятилетний контракт с зарплатой 200 миллионов евро за сезон. Пока неизвестно, о каком клубе идёт речь, так как проработка возможного трансфера находится на начальном этапе, но наиболее вероятным вариантом является «Аль-Хиляль».

В «Реале» ссылаются на отступные, прописанные в контракте Винисиуса, которые составляют один миллиард евро, и не готовы выслушивать какие-либо предложения. Однако мадридцы не собираются удерживать вингера любой ценой.

Напомним, Винисиус перешёл в «Реал» из «Фламенго» в июле 2018 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В текущем сезоне 24-летний левый вингер сыграл 26 матчей во всех турнирах, забил 16 мячей, отдал 10 голевых передач и получил 10 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 200 миллионов евро.

Ранее Винисиус ответил на вопрос о своём будущем.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Аль-Кадисия» хочет усилиться молодым хавбеком «Барселоны»
Вчера, 22:54
СлухиЖоау Феликс заинтересовал «Астон Виллу»
Вчера, 21:49
СлухиАльмирон вернётся в клуб «Атланта Юнайтед»
Вчера, 17:32
СлухиБонифац может стать одноклубником Роналду
Вчера, 17:12
СлухиЗащитник «Челси» может перейти в «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 16:21
«Манчестер Юнайтед» вновь сделает предложение по защитнику «Лечче» Доргу
Вчера, 15:56
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
сегодня в 12:26
А вот мне кое кто говорил, что в СА одни пенсионеры едут доигрывать. И покупают арабы исключительно стариков. Ну что то по годам Винисиусу точно не 45 лет. Я думаю арабы весь евро чемпионат скоро купят)) Молодцы
Шуnя771
Шуnя771 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 11:54
50 лет... Из того , что нашли...
Шуnя771
Шуnя771 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 11:53
С Вами Брат трудно не согласиться...!
Ещё Фёдор Михайлович Достоевский мысль подал, дескать заработать деньги не трудно, трудно их сохранить...)
112910415
112910415
сегодня в 11:46
заманчиво, блин ...
chromage
chromage ответ shur (раскрыть)
сегодня в 11:30, ред.
Тоже так считаю. Футбольная карьера вещь довольно короткая. Максимум лет 10 (зачастую и того меньше). А жизнь на этом не заканчивается. Футбол закончится, а 1 млрд евро хватит до последнего дня )
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:27
Перес уже ручки потирает))
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 11:25
Таким контрактом сауды соблазнят Жуниора - это точно
Вещий
Вещий
сегодня в 11:24
А не рановато то ли ему загубливать свою карьеру......
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 11:24, ред.
Проблем там пока нет. Проблема у них будет через 10-15 лет, когда запас углеводородов в недрах Земли практически иссякнет.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:22, ред.
Это всё мелочи...)

Накинут ещё по сотке...)
c43pmw4mtqy2
c43pmw4mtqy2
сегодня в 11:19
Похоже такое предложение его устроит
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 11:09
Саудовский чемпионат избавились от одной проблемы в лице Неймара, теперь тащат туда другую проблему 😁
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:08
Да нет, это ловчие сети...
Финансовая ситуация в мире такова, что через год всё может быть уже "вверх дном"...
Да и 200 лямов щас уже не та цифра за которой побегут как в ночи за голой девкой - Рон получает две сотни, 500 предлагали старику Месси....)
А здесь..., кучерявый джентельмен в расцвете сил, с положительной характеристикой с последнего места работы, перспективный, верблюдов любит...
300 в год.., и ни верблюдом меньше!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 11:04, ред.
- В чём сила, брат? А вот в чём! В деньгах вся сила, брат! Деньги правят миром. И тот сильней, у кого их больше!)))

Так то да. Согласен. Но американцы ( самые богатые ) говорят: " Богатство не в деньгах, а в Способности делать деньги". Винисиус, играя за Мадрид, имеет эту Способность. А вот после 5- ти лет в СА сохранит ли он её?
И знай. За бугром лярд и у нас - вещи разные. Там его посвистеть - как нефиг нафиг, а вот сохранить - оч. сложная задача..., не говоря о том, чтоб приумножить...
shur
shur
сегодня в 10:57
...все ответы к коменту адресовать в СА ,до востребования!!!
shur
shur
сегодня в 10:55, ред.
...а Я бы плунул на нас всех и пошёл! Сидите на диванах обсуждайте,обзывайте, оскорбляйте,да по фиг.......Деньги
не пахнут! Когда у меня миллиарды в кармане,на фига мне ЗМ,
господа!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 