Де Брюйне принял решение остаться в «Манчестер Сити»

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сегодня, 21:32

Полузащитник принял решение остаться в «Манчестер Сити».

Как сообщается, бельгиец готов продлить контракт с «горожанами», который истекает летом этого года.

Причиной является тот факт, что семья Де Брюйне обосновалась на северо-западе Англии и её всё устраивает в этой стране.