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Де Брюйне принял решение остаться в «Манчестер Сити»

сегодня, 21:32

Полузащитник Кевин Де Брюйне принял решение остаться в «Манчестер Сити».

Как сообщается, бельгиец готов продлить контракт с «горожанами», который истекает летом этого года.

Причиной является тот факт, что семья Де Брюйне обосновалась на северо-западе Англии и её всё устраивает в этой стране.

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28 января
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Все комментарии
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 22:13
Добрый вечер!!!
Мусиала не распасовщик, а в Вирца я не верю, именно в МС или в Реале. В любой другой команде, попроще, возможно, но ни для МС, ни для Реала, как мне кажется- еще недорос... Степень понимания футбола, пока на уровне Байера и всего прагматичного, и прямолинейного немецкого футбола. Мне трудно представить его в топах, после прессингующего и очень энергозатратного и интенсивного футбола Алонсо. На своей правоте не настаиваю, просто мысли вслух.)))
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
сегодня в 22:13
Он уже не тот..
sihafazatron
sihafazatron ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 22:06
Да в точку про опорника, и Бруно в частности! Уже наверно второй год о нем пишу)) Но пока тишина в этом направлении((
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 22:03
Де Брюйне сдал. Травмы и возраст делают свое дело. Конечно, для него будет место в составе, но МС вряд ли будет на него рассчитывать. Замену однозначно найдут.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 21:55
прямо сейчас Флориан нужен.
и Бруно Гимараэса из Ньюкасла...ибо опорника нет ((( Родри надолго вне игры.
сам Бруно, по его словам, хочет играть за Барсу)))
опорник топовый с отличными ближним и дальним пасами.
также Гимараэс хорошо держит мяч, и хорош в защите.
потом, Гвардиола давно спросит Мансура купит Гимараэса)))))
возможно, его неподписание есть большая ошибка Чики Бегиристайна
sihafazatron
sihafazatron ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 21:41
Да Вирца было бы шикарно, ну или Мусиалу! Вот это молодые топы))
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 21:39
Виртца бы забрать как замену КДБ, немец и голевые раздает и сам решает
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 21:33
Это отличная новость!! Но все равно замену ему надо брать уже летом
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