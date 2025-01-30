Полузащитник Кевин Де Брюйне принял решение остаться в «Манчестер Сити».
Как сообщается, бельгиец готов продлить контракт с «горожанами», который истекает летом этого года.
Причиной является тот факт, что семья Де Брюйне обосновалась на северо-западе Англии и её всё устраивает в этой стране.
Мусиала не распасовщик, а в Вирца я не верю, именно в МС или в Реале. В любой другой команде, попроще, возможно, но ни для МС, ни для Реала, как мне кажется- еще недорос... Степень понимания футбола, пока на уровне Байера и всего прагматичного, и прямолинейного немецкого футбола. Мне трудно представить его в топах, после прессингующего и очень энергозатратного и интенсивного футбола Алонсо. На своей правоте не настаиваю, просто мысли вслух.)))
Мусиала не распасовщик, а в Вирца я не верю, именно в МС или в Реале. В любой другой команде, попроще, возможно, но ни для МС, ни для Реала, как мне кажется- еще недорос... Степень понимания футбола, пока на уровне Байера и всего прагматичного, и прямолинейного немецкого футбола. Мне трудно представить его в топах, после прессингующего и очень энергозатратного и интенсивного футбола Алонсо. На своей правоте не настаиваю, просто мысли вслух.)))