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Педри продлил контракт с «Барселоной»

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Все комментарии
anjg4fxyb6xj
anjg4fxyb6xj
сегодня в 19:59
Следствие хорошей игры...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 19:02
отличная новость!
важный игрок полузащиты и группы атаки.
но нужен классический 9.
Левандовски старается, но былые рефлексы уже не те.
даже Роберту очевидно, что сдал, но не хочет этого признавать, ввиду характера))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:29
Это очень хорошо для Барсы! Главное без травм
Agamaga___05
Agamaga___05
сегодня в 18:15
Педри идеален для Барселоны. Удачи и больших титулов с лучшей командой мира!
Вещий
Вещий
сегодня в 17:40
Один из лучших на своей позиции, даже не побоюсь назвать его новым Иньестой, уж слишком он похож на него своими движениями и нестандартными передачами. Надеюсь станет такой же легендой для Барселоны и ещё долгие годы будет радовать своей красивой игрой.... и вообще, центр поля у Барселоны сформирован на долгие годы вперед. Ямаль/Педри/Кубарси/Гави– светлое будущее клуба.
Гость
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