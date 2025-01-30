Педри продлил контракт с «Барселоной»

Пресс-служба «Барселоны» объявила о продлении контракта с полузащитником Педри.
Новое соглашение футболиста рассчитано до лета 2030 года.
Пресс-служба «Барселоны» объявила о продлении контракта с полузащитником Педри.
Новое соглашение футболиста рассчитано до лета 2030 года.
важный игрок полузащиты и группы атаки.
но нужен классический 9.
Левандовски старается, но былые рефлексы уже не те.
даже Роберту очевидно, что сдал, но не хочет этого признавать, ввиду характера))
важный игрок полузащиты и группы атаки.
но нужен классический 9.
Левандовски старается, но былые рефлексы уже не те.
даже Роберту очевидно, что сдал, но не хочет этого признавать, ввиду характера))