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Словенский клуб «Целе» продлит контракт с Иосифовым

сегодня, 18:22

Нападающий Никита Иосифов продлит контракт с «Целе».

Нынешнее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Спортивный директор «Целе» Геннадий Голубин дал комментарий по теме.

У Никиты были проблемы с оформлением документов, сейчас все нормально. 1 февраля у нас уже начинаются матчи, с этого моменты начнет играть, в Лиге конференций тоже сможет принимать участие. Начали ли переговоры о продлении контракта? Продлим контракт, приняли такое решение. Детали не могу сказать, но продлим точно, договоримся, вопрос технический.

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Scorp689
Scorp689
сегодня в 18:50
Словенская лига не самая сильная, причины видимо есть, чтобы там играть...
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