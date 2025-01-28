Словенский клуб «Целе» продлит контракт с Иосифовым

Нападающий продлит контракт с «Целе».

Нынешнее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Спортивный директор «Целе» Геннадий Голубин дал комментарий по теме.

У Никиты были проблемы с оформлением документов, сейчас все нормально. 1 февраля у нас уже начинаются матчи, с этого моменты начнет играть, в Лиге конференций тоже сможет принимать участие. Начали ли переговоры о продлении контракта? Продлим контракт, приняли такое решение. Детали не могу сказать, но продлим точно, договоримся, вопрос технический.