Контракт – не гарантия. Будущее парадоксального футболиста в «Барселоне» туманно

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сегодня, 10:24

Продление договора не гарантирует безоблачных перспектив.

Рональда Араухо можно считать одним из самых парадоксальных футболистов «Барселоны». Все вокруг него и в его игре воспринимается неоднозначно. Даже недавняя новость о продлении контракта уругвайца с клубом как будто разделила не только болельщиков «блауграны», но и вызвала двоякие чувства внутри каждого отдельного фаната. С одной стороны, Араухо уже стал важной фигурой для клуба, а с другой – у него есть очевидные проблемы, которые даже позволяют называть его не соответствующим требованиям «Барселоны». И даже новый договор до 2031 года не означает, что уругваец останется в команде надолго.

Нет гарантий

Араухо остался на скамейке запасных в последнем фееричном матче «Барселоны» с «Валенсией» (7:1) отнюдь не потому, что ему дали отдохнуть. Скорее не потому. Можно увидеть в этом решении тренерского штаба две причины. Первая заключается в сугубо игровых моментах. Предыдущий матч с «Бенфикой», который закончился со счетом 5:4 в пользу каталонцев, хоть и стал победным, но вылился в большие проблемы в том числе из-за игры Рональда, который грубо и не раз нарушал высокую офсайдную линию, его позиционные решения часто оказывались ошибочными, а выход из обороны – рискованным. «Бенфика» использовала его слабости по полной программе.

Вторая причина – это сигнал со стороны Ханса-Дитера Флика: «Да, мы контракт продлили, но не обольщайся – нужно еще работать над собой». «Барселона» этим соглашением как бы отбила Араухо у «Ювентуса», который обхаживал 25-летнего уругвайца. Однако это не означает, что она не согласится его продать в конце сезона. В данном случае продление контракта служит известным инструментом усиления переговорной позиции.

Кроме того, определенным сигналом является снижение суммы отступных с безумного и нереалистичного 1 миллиарда евро до 65 миллионов, пусть и с грядущим увеличением до 80 млн. Это были оперативные меры по удержанию футболиста, который важен для команды прямо сейчас, несмотря на свою небезупречность. Просто потому, что других вариантов у «Барселоны» нет. Но это не значит, что они не появятся.

К примеру, известно о настойчивом интересе каталонцев к защитнику Джонатану Та из «Байера». Его контракт с леверкузенцами скоро истекает, так что даже не самые сильные финансовые аргументы «Барселоны» могут оказаться убедительными для трансфера. И тогда уже Араухо можно будет отпустить со спокойной душой в тот же «Ювентус» или, допустим, «Баварию», которая ранее им интересовалась.

Достоинства и недостатки

В чем парадоксальность, преимущества и проблемы Араухо? Рональд вышел из атмосферы, полностью пропитанной футболом. Обе его бабушки и мама даже занимались этим в Бразилии и Уругвае. Он жил и дышал футболом с тех пор, как встал на ноги. Соревновательный дух, умение бороться в конкурентной среде – этого у Араухо не отнять. Его великолепная игра в воздухе и умение выигрывать единоборства – большое преимущество. Он цепок и быстр. Навыки нападающего, которым он был в детстве, тут пригождаются – Рональд умеет эффективно подключаться в атаку.

Однако его преимущества идут бок о бок с весьма заметными недостатками. В первую очередь, это техническая оснащенность. У Араухо плохое первое касание, плохая игра в пас под давлением, что важно для стиля «Барселоны». Можно вспомнить документальный фильм про первый сезон Луиса Энрике в ПСЖ . В одном из эпизодов он рассказывал о своей тактической подготовке к матчу Лиги чемпионов с «Барселоной», когда парижане победили на выезде со счетом 4:1. Тогда тренер поделился частью установки перед матчем. Он говорил своим подопечным, что если давить активно на каталонцев, те будут выходить из-под прессинга длинными передачами. Но если акцентировать натиск на правую часть поля, то «Барселона» будет вынуждена разыгрывать мяч от обороны через Араухо. И вот тут-то его можно изолировать, используя как слабое звено.

«Араухо – это игрок топ-уровня, безусловно. Но у него в „Барселоне“ больше всего проблем. Каждый раз, когда мяч летит в его сторону, мы уже должны перекрывать линию возможной передачи от него, а затем прессинговать Рональда», — так говорил Луис Энрике на видеоразборе игры «Барселоны» перед матчем.

Парижане сполна воспользовались советом своего тренера. Как мы помним, в том поединке Брэдли Баркола достаточно быстро прессингом вынудил Араухо ошибиться и заработать красную карточку, что во многом предопределило судьбу встречи.

Конечно, можно вспомнить сверхудачные игры Рональда против Винисиуса в противостоянии с «Реалом». Но нужно понимать, что эти матчи – не показатель. Они – отдельное соревнование, на которое важен настрой, где можно сконцентрироваться так, как ты никогда этого не делаешь в рядовых встречах. И это про Араухо.

Заложник стиля

С приходом Флика ситуация Рональда даже ухудшилась. Этот тренер использует высокорискованную тактику построения защиты с далекой офсайдной линией. В среднем четверка защитников находится в 50 метрах от линии собственных ворот. Это крайне далеко и опасно. Такой подход требует запредельного внимания и концентрации от вратаря и обороны. Права на ошибку нет, доля секунды – и голевая ситуация или удаление.

Говорят, что когда еще летом защитники «Барселоны» узнали про подход, предлагаемый Фликом, многие встретили идею с опаской и сомнением: можно ли так добиться успеха и не совершать ошибки в каждой игре пачками. Но, как видим, в целом все справляются и даже добиваются результата через тренировки и практику. У Араухо из-за травмы и восстановления времени на отработку такого тонкого взаимодействия было меньше. И это накладывается на его естественную не самую выдающуюся способность к концентрации. Отсюда многочисленные позиционные ошибки Рональда, который выглядел растерянным в противостоянии с «Бенфикой», глядя, как партнеры пытаются ровно расставлять офсайдные ловушки.

Да, у Араухо есть прекрасные качества. Но неважная техника и позиционная растерянность делают его для «Барселоны» Флика скорее аварийным вариантом, чем основным. И когда подвернется возможность заполучить подходящего защитника, с Рональдом спокойно расстанутся.