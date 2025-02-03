Советник президента РФС: «Игра с Парагваем, безусловно, состоится»

Советник президента Российского футбольного союза ( РФС ) сообщил источнику, что товарищеский матч с Парагваем будет проведён.

Игра должна была пройти в марте 2024 года в Москве, но её отменили из‑за теракта в «Крокус Сити Холле».

В какой стадии сейчас диалог с федерациями относительно товарищеских матчей? Будут результаты, тогда будем говорить. С кем общаюсь конкретно, пока не могу сказать.

Игра [с Парагваем] была перенесена по независящим от нас причинам. Ничего не говорит о том, что она не состоится. Игра, безусловно, состоится. Это один из вариантов на этот год. Вопрос — когда.

О плане по проведению матчей сборной России в Азии и Африке в 2025 году

Конечно, нам лучше играть дома, собирать болельщиков и дарить футбольный праздник. Но лучше играть где‑то, чем совсем не играть.