Стало известно, когда будет доигран матч «Фиорентина» — «Интер»

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вчера, 16:07

Прерванный матч 14-го тура Серии А между «Фиорентиной» и «Интером» будет доигран 6 февраля. Напомним, игра была остановлена из-за того, что полузащитник «фиалок» Эдуардо Бове потерял сознание.

Ранее «Фиорентина» определилась с будущим Бове.