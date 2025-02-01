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Стало известно, когда будет доигран матч «Фиорентина» — «Интер»

вчера, 16:07
ФиорентинаЛоготип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)-:-Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер06.02.2025 Матч перенесен

Прерванный матч 14-го тура Серии А между «Фиорентиной» и «Интером» будет доигран 6 февраля. Напомним, игра была остановлена из-за того, что полузащитник «фиалок» Эдуардо Бове потерял сознание.

Ранее «Фиорентина» определилась с будущим Бове.

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Варвар7
Варвар7
вчера в 16:58
И хорошо бы ,доиграть , без форс мажоров.
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