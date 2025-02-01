Стало известно, когда будет доигран матч «Фиорентина» — «Интер»

Прерванный матч 14-го тура Серии А между «Фиорентиной» и «Интером» будет доигран 6 февраля. Напомним, игра была остановлена из-за того, что полузащитник «фиалок» Эдуардо Бове потерял сознание.
Ранее «Фиорентина» определилась с будущим Бове.
|Фиорентина-:-Интер
|06.02.2025 Матч перенесен
Прерванный матч 14-го тура Серии А между «Фиорентиной» и «Интером» будет доигран 6 февраля. Напомним, игра была остановлена из-за того, что полузащитник «фиалок» Эдуардо Бове потерял сознание.
Ранее «Фиорентина» определилась с будущим Бове.