Сантьяго Хименес — игрок «Милана»

Нападающий Сантьяго Хименес перешёл из «Фейеноорда» в «Милан».
Соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. По слухам, стоимость трансфера составила более 35 миллионов евро.
Нападающий Сантьяго Хименес перешёл из «Фейеноорда» в «Милан».
Соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. По слухам, стоимость трансфера составила более 35 миллионов евро.
если конечно, с доставкой мяча от остальных игроков нет проблем)))
пожелаем ему удачи и клубу тоже!
если конечно, с доставкой мяча от остальных игроков нет проблем)))
пожелаем ему удачи и клубу тоже!