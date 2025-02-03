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Сантьяго Хименес — игрок «Милана»

вчера, 17:56

Нападающий Сантьяго Хименес перешёл из «Фейеноорда» в «Милан».

Соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. По слухам, стоимость трансфера составила более 35 миллионов евро.

Сантьяго Хименес — игрок «Милана»

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Все комментарии
AlexLPR
AlexLPR
сегодня в 11:32
Им бы еще продать Леао, а на его место взять работоспособного игрока.
galem72
galem72
сегодня в 09:18
Типичный кот в мешке из Нидерландов. Делать оценки этого трансфера на таком этапе — пустота!
h7wm8rzr3b9v
h7wm8rzr3b9v ответ Agamaga___05 (раскрыть)
сегодня в 03:08
45 за два с половиной года, из них два Баварии недавно. Мало?
Agamaga___05
Agamaga___05 ответ peta22m (раскрыть)
вчера в 22:41
Пусть едет в Мадрид ещё раз, на этот раз вместо Хоселу.
Agamaga___05
Agamaga___05 ответ rqa24prwareq (раскрыть)
вчера в 22:41
И сколько голов он там нафеерил?
peta22m
peta22m
вчера в 21:16
Лука Йович сидит балластом,а его не сплавили куда-нибудь уже?!
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:37
Милан отправил в турцию возростного Морату, а на его место подписали молодого и забивного форварда. Вообще, если честно, я очень удивлен, что Фейеноорд отпустил свою главную звезду и главного забивилу по середине сезона и всего лишь за 35 млн€!!! Надеюсь, мексеканец продолжит забивать и в СерииА, удачи ему в Милане!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:12
мексиканец классный нападающий. и голов много забьет.
если конечно, с доставкой мяча от остальных игроков нет проблем)))
пожелаем ему удачи и клубу тоже!
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:55
В принципе думаю недорого купили
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:34
Видимо для Хименеса разгружали зарплатную ведомость... Милану сейчас нужен забивной нападающий, ведь тридцать пять миллионов, я надеюсь, заплачено именно за будущие голы Сантьяго. В Голландии умеют растить бомбардиров. Кстати, в активе Фейеноорда имеется победа над Баварией, если мне не изменяет память.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 18:31
успехов с россонери!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:27
Перед ЛЧ подстраховались))
rqa24prwareq
rqa24prwareq
вчера в 18:03
В Фейеноорде феерил этот мексиканец
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