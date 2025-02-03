«Брайтон» подписал нападающего из второй Бундеслиги

«Брайтон» объявил о переходе нападающего «Нюрнберга» Стефаноса Цимаса.
Игрок молодёжной сборной Греции подписал контракт с английским клубом до июня 2030 года, но оставшуюся часть этого сезона проведёт в команде второй Бундеслиги.
В нынешнем сезоне форвард провёл в составе «Нюрнберга» 18 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и сделал одну результативную передачу.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1399417/cimas-stefanos-brayton-end-houv-albion 03.02.2025
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1399417/cimas-stefanos-brayton-end-houv-albion 03.02.2025