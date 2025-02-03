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«Брайтон» подписал нападающего из второй Бундеслиги

вчера, 13:54

«Брайтон» объявил о переходе нападающего «Нюрнберга» Стефаноса Цимаса.

Игрок молодёжной сборной Греции подписал контракт с английским клубом до июня 2030 года, но оставшуюся часть этого сезона проведёт в команде второй Бундеслиги.

В нынешнем сезоне форвард провёл в составе «Нюрнберга» 18 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и сделал одну результативную передачу.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:41
После 0:7 им надо кучу защитников подписывать)))
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 14:38
Чайки умеют подписывать!
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 14:33
Удачи ему!
Squirrel96
Squirrel96 ответ 9tdkc7bwnccm (раскрыть)
вчера в 14:32
Исправлено, спасибо.
qck52sdp3rnc
qck52sdp3rnc
вчера в 14:07
Похоже самородка откопали недорого.
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:03
Значит разглядели в этом молодом игроке потенциал.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:02
Неплохая результативность для молодого игрока...
9tdkc7bwnccm
9tdkc7bwnccm
вчера в 14:02
«Норнберга»
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1399417/cimas-stefanos-brayton-end-houv-albion 03.02.2025
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