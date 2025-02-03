«Брайтон» подписал нападающего из второй Бундеслиги

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вчера, 13:54

«Брайтон» объявил о переходе нападающего «Нюрнберга» .

Игрок молодёжной сборной Греции подписал контракт с английским клубом до июня 2030 года, но оставшуюся часть этого сезона проведёт в команде второй Бундеслиги.

В нынешнем сезоне форвард провёл в составе «Нюрнберга» 18 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и сделал одну результативную передачу.