«Сандерленд» выкупил нападающего «Зенита»

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вчера, 15:51

«Сандерленд» активировал опцию выкупа нападающего «Зенита» . Игрок будет выступать за «чёрных котов» до лета 2028 года. Сумма трансфера, по данным портала Transfermarkt, составила 6 миллионов евро.

Напомним, Изидор выступает за «Сандерленд» с августа 2024 года. На его счету 26 матчей в Чемпионшипе, в которых он забил 9 мячей и получил 6 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего форварда в 4 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Фламенго» отказался продавать в «Зенит» защитника Уэсли.