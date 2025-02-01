Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

«Сандерленд» выкупил нападающего «Зенита»

вчера, 15:51

«Сандерленд» активировал опцию выкупа нападающего «Зенита» Вильсона Изидора. Игрок будет выступать за «чёрных котов» до лета 2028 года. Сумма трансфера, по данным портала Transfermarkt, составила 6 миллионов евро.

«Сандерленд» выкупил нападающего «Зенита»

Напомним, Изидор выступает за «Сандерленд» с августа 2024 года. На его счету 26 матчей в Чемпионшипе, в которых он забил 9 мячей и получил 6 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего форварда в 4 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Фламенго» отказался продавать в «Зенит» защитника Уэсли.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Официально18-летний защитник «Арсенала» Хевен перешёл в МЮ
Вчера, 15:43
ОфициальноЭкс-игрок «Арсенала» Коклен перешёл в «Нант»
Вчера, 14:05
Официально«Вильярреал» арендовал полузащитника «Интера»
Вчера, 13:09 Фото
Официально«Брайтон» подписал защитника из Чемпионшипа
Вчера, 11:18 Фото
ОфициальноНападающий «Бетиса» продолжит карьеру в «Хетафе»
Вчера, 09:59 Фото
Официально«Марсель» заплатил 19 млн евро за нападающего «Ренна» Гуири
Вчера, 08:37 Фото
Все комментарии
magnum3000
magnum3000
вчера в 16:43
Немного подзаработал Зенит. С миру по нитке как грится!:)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:31
Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего форварда в 4 миллиона евро.
А продают за 6. Выходит, выгодная сделка Жду новых приобретений...
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:54
Ну теперь Зенит может за Уэсли и 30 млн предложить))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 