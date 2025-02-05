Спортдиректор «Наполи»: «Мы были вынуждены продать Хвичу в январе»

Спортивный директор «Наполи» Джованни Манна объяснил продажу ПСЖ .

Мы благодарны Хвиче за все, что он сделал за эти годы. Мы пытались исправить сложную ситуацию. Мы были вынуждены заключить эту сделку в январе. Не то чтобы нас шантажировали, но почти. «Наполи» пытался найти замену игроку, но в январе сложно подписать сильного футболиста, а некоторые аспекты не соответствовали нашим ценностям, особенно в плане зарплат.