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Спортдиректор «Наполи»: «Мы были вынуждены продать Хвичу в январе»

вчера, 23:55

Спортивный директор «Наполи» Джованни Манна объяснил продажу Хвичи Кварацхелии ПСЖ.

Мы благодарны Хвиче за все, что он сделал за эти годы. Мы пытались исправить сложную ситуацию. Мы были вынуждены заключить эту сделку в январе. Не то чтобы нас шантажировали, но почти. «Наполи» пытался найти замену игроку, но в январе сложно подписать сильного футболиста, а некоторые аспекты не соответствовали нашим ценностям, особенно в плане зарплат.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:56
Бабло правит миром.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 11:20, ред.
Такова спортивная, в нашем случае футбольная, жизнь. Хвича не первый и не последний в этом списке. А деньги от продажи хорошие выручили. Жизнь продолжается, всё течёт и всё изменяется, и от ухода Кварацхелия мир не перевернётся. Думаю, в "Наполи" уже "привыкли" к его отсутствию в своих рядах.
Свято место пусто не бывает. Надо порадоваться за Хвичу, что нашёл более достойный своему грузинскому таланту клуб.
112910415
112910415
сегодня в 10:59
вынужденный, но мудрый шаг
adekvat
adekvat
сегодня в 05:21
Во время продали, думаю не пожалеете.
kssd5un2qym7
kssd5un2qym7
сегодня в 03:06
Вовремя успели сбагрить балласт
Capral
Capral
сегодня в 00:07
Перекреститесь и вздохните с облегчением. Пусть теперь у Энрике голова болит...
Гость
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