Спортдиректор «Наполи»: «Мы были вынуждены продать Хвичу в январе»

Спортивный директор «Наполи» Джованни Манна объяснил продажу Хвичи Кварацхелии ПСЖ.
Мы благодарны Хвиче за все, что он сделал за эти годы. Мы пытались исправить сложную ситуацию. Мы были вынуждены заключить эту сделку в январе. Не то чтобы нас шантажировали, но почти. «Наполи» пытался найти замену игроку, но в январе сложно подписать сильного футболиста, а некоторые аспекты не соответствовали нашим ценностям, особенно в плане зарплат.
Свято место пусто не бывает. Надо порадоваться за Хвичу, что нашёл более достойный своему грузинскому таланту клуб.
Свято место пусто не бывает. Надо порадоваться за Хвичу, что нашёл более достойный своему грузинскому таланту клуб.