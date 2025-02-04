Роналду о Саудовской Аравии: «Мне нравится жить здесь, и моей семье тоже»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду в интервью Эду Агирре рассказал, почему решил выбрать Саудовскую Аравию в качестве места продолжения карьеры после Европы.
Здесь я пробуду два года. Мне очень нравится этот опыт. Мне нравится жить здесь, и моей семье тоже. Я человек, который любит вызовы. Разные. Я всегда был таким в своей жизни. Меня не пугают серьёзные задачи. Они мне нравятся.
Это было не то же самое, что играть в Европе или в другой стране... но это не мешало мне спать по ночам. Я знал, что такое здешняя лига, от многих португальцев. В футболе ты знаешь обо всём.
Они Роналду считают своей игрушкой. Могут накричать, могут отсчитать, могут часы со своей руки как подачку кинуть.
Недавно поклонники футбола из СА показали всю свою воспитанность и восточное гостеприимство по отношению к поклонникам Майорки, а владельцы тамошних клубов отличаются лишь тем, что у них денег больше.
Они Роналду считают своей игрушкой. Могут накричать, могут отсчитать, могут часы со своей руки как подачку кинуть.
Недавно поклонники футбола из СА показали всю свою воспитанность и восточное гостеприимство по отношению к поклонникам Майорки, а владельцы тамошних клубов отличаются лишь тем, что у них денег больше.