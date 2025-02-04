Роналду о Саудовской Аравии: «Мне нравится жить здесь, и моей семье тоже»

Нападающий «Аль-Насра» в интервью Эду Агирре рассказал, почему решил выбрать Саудовскую Аравию в качестве места продолжения карьеры после Европы.

Здесь я пробуду два года. Мне очень нравится этот опыт. Мне нравится жить здесь, и моей семье тоже. Я человек, который любит вызовы. Разные. Я всегда был таким в своей жизни. Меня не пугают серьёзные задачи. Они мне нравятся.

Это было не то же самое, что играть в Европе или в другой стране... но это не мешало мне спать по ночам. Я знал, что такое здешняя лига, от многих португальцев. В футболе ты знаешь обо всём.