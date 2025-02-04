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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2024/2025

Роналду о Саудовской Аравии: «Мне нравится жить здесь, и моей семье тоже»

вчера, 14:53

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду в интервью Эду Агирре рассказал, почему решил выбрать Саудовскую Аравию в качестве места продолжения карьеры после Европы.

Здесь я пробуду два года. Мне очень нравится этот опыт. Мне нравится жить здесь, и моей семье тоже. Я человек, который любит вызовы. Разные. Я всегда был таким в своей жизни. Меня не пугают серьёзные задачи. Они мне нравятся.

Это было не то же самое, что играть в Европе или в другой стране... но это не мешало мне спать по ночам. Я знал, что такое здешняя лига, от многих португальцев. В футболе ты знаешь обо всём.

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Все комментарии
Niagara
Niagara
сегодня в 08:19
ну ты там вагон денег зарабатываешь, естественно тебе нравится
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:26
Только два фактора удерживают португальца в этой стране. Первый - необходимость забить до круглой цифры. Забить - в смысле мячей, а не на что-то), второй - обязательство перед владельцем клуба отработать контракт до его окончания. Ну и третий, дополнительный, - боязнь его мести в случае, если до его окончания покинет команду.
Romeo 777
Romeo 777 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 17:29
Да, прекрасное место, но…сами продажные саудиты показали себя с самой плохой стороны за последние 1.5 года (речь не о простых людях, о верхушке), настоящие их лица весь мир узрел.
112910415
112910415
вчера в 16:47
ну, сделаем вид, что поверили
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 16:41
Я бы тоже хотел жить в Мекке или в Медине.
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ fnu3wxfqzv8j (раскрыть)
вчера в 16:02, ред.
Полубога - это когда владелец клуба отсчитывает тебя при всех за то, что ему что-то не понравилось?
Они Роналду считают своей игрушкой. Могут накричать, могут отсчитать, могут часы со своей руки как подачку кинуть.
Недавно поклонники футбола из СА показали всю свою воспитанность и восточное гостеприимство по отношению к поклонникам Майорки, а владельцы тамошних клубов отличаются лишь тем, что у них денег больше.
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 15:40
Видать, пустые трибуны и "Месси, Месси!" - Авейру очень заводят.. А-ха-ха-ха.. 🤭🤣
fnu3wxfqzv8j
fnu3wxfqzv8j
вчера в 15:13
Пожалуй роль полубога у арабов ему действительно очень нравится.
Гость
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