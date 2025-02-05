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Нико Гонсалес: «„Манчестер Сити“ — это лучшая команда за последние 10 лет»

вчера, 23:12

Полузащитник «Манчестер Сити» Николас Гонсалес объяснил, почему перешел в стан «горожан».

Я хочу приступить к работе как можно скорее. «Манчестер Сити» — это лучшая команда за последние 10 лет, у тебя нет другого выбора, кроме как присоединиться к ней. Мне было очень легко захотеть перейти сюда. Я с воодушевлением жду возможности познакомиться с игроками и убедиться в их высоком уровне. Они лучшие игроки в мире, поэтому я хочу проверить, насколько я хорош, и проявить себя. В «Порту» я проводил лучший сезон в своей карьере, и мне было нелегко прощаться с людьми, которые были для меня как семья. Но переехать в Манчестер было легко, потому что это отличная возможность для роста, и это лучшее решение, которое я мог принять.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 12:08
Сказочник.
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 05:18
Из всех языков мира, Нико выбрал язык фактов.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:25
Лучший клуб в истории©
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