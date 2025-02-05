Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

«Мы разочарованы». Артета — об отсутствии трансферов «Арсенала» в январе

вчера, 09:31

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался об отсутствии у клуба трансферов в январе.

У нас было четкое намерение изучить возможности для усиления состава, которые могут дать команде импульс.

Травмы футболистов повлияли на нас, и мы не добились желаемого. Мы разочарованы, но я понимаю, что клуб хочет привлекать только определенных исполнителей. Таких игроков, которые помогут коллективу стать сильнее.

«Арсеналу» необходима гибкость в атаке. Возможно, из-за травм придется попробовать что-то другое.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Энрике: «Противостоять „Ле Ману“ было непросто»
Вчера, 08:21
Дзола: «У „Челси“ слишком много молодых футболистов»
04 февраля
Роналду о Саудовской Аравии: «Мне нравится жить здесь, и моей семье тоже»
04 февраля
Роналду: «У меня никогда не было плохих отношений с Месси»
04 февраля
Роналду о том, лучший ли он в истории футбола: «Думаю, что да»
04 февраля
Гвардиола: «Завершать игру так, как это сделали мы, недопустимо»
02 февраля
Сортировать
Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:25
Артета представляет нового игрока после январского трансферного окна))))
А если серьезно, то лично я ожидал более решительных действий на рынке, т.к нужно было поддержать тренера, у которого просто неким менять игру при необходимости, и таким составом, в полторы калеки он удерживает интригу в АПЛ
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 14:51, ред.
Арсеналу трудно будет стать чемпионами, если они не будут покупать топ игроков. Кого они из топов купили в последнее время? 1 опорника, и всё. Эдегор именно в Арсенале стал классным игроком, Все остальные тоже, их не покупали за огромные деньги, будучи мега звёздами. покупают средних, из них выжимают максимум. игра симпатичная, если трансферы делать как МС, добьются успеха. Сити покупает все бриллианты что светятся, а сбитых летчиков отправляют в Арсенал.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 12:11
Целый месяц был. Кто хотел усиления, тот закупился.
112910415
112910415
вчера в 11:24
свежая кровь нужна не только вампирам ! )
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 10:37, ред.
Артета, если хочет добиться титулов, то должен менять клуб. Уж насколько Арсенал не беден, но я не помню когда Кронке проводил нормальную трансферную кампанию. То ли жадность, то ли тупость, то ли по*уизм - не важно, но о трофейных амбициях с таким президентом можно забыть.
vnqh8zaxcup2
vnqh8zaxcup2
вчера в 10:31
По сравнению с другими у Арсенала нет проблем с составом.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 10:23, ред.
Думается Артета сможет стать хорошим тренером, даже в отсутствии Троссарда Артета набирает очки в АПЛ. И Артете нужно сделать Троссарда основным на фланге, он больше создаёт остроту на фланге. Несмотря на разношерстный состав у Арсенала и сбитых летчиков (Хаверц, Стерлинг, Жезус, Зинченко) Артета набирает очки и регулярно ведёт борьбу за чемпионство и кажется Артета как тренер лучше Пепа. Если Пеп собирается уходить, то именно Артету МС должен рассматривать.
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:58
Это он хозяевами не доволен?
Capral
Capral
вчера в 09:52
Не болельщик Арсенала, не знаю всех проблем клуба. Но про гибкость в атаке и про отсутствие должного креатива и фантазии, говорил ещё раньше. Сильные креативные футболисты конечно нужны, способные разнообразить игру в атаке, но разноплановость и нестандартность, прежде всего определяет рисунок игры команды, а следовательно её тренер.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 