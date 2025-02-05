«Мы разочарованы». Артета — об отсутствии трансферов «Арсенала» в январе

Главный тренер «Арсенала» высказался об отсутствии у клуба трансферов в январе.

У нас было четкое намерение изучить возможности для усиления состава, которые могут дать команде импульс.

Травмы футболистов повлияли на нас, и мы не добились желаемого. Мы разочарованы, но я понимаю, что клуб хочет привлекать только определенных исполнителей. Таких игроков, которые помогут коллективу стать сильнее.

«Арсеналу» необходима гибкость в атаке. Возможно, из-за травм придется попробовать что-то другое.