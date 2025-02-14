«Бавария» продлила контракт с Мусиалой

«Бавария» и полузащитник Джамал Мусиала подписали новый контракт до 2030 года.
По информации журналиста Флориана Плеттенберга, зарплата футболиста составит 25-26 миллионов евро в год.
Также в новом договоре футболиста включена сумма отступных в размере 175 миллионов евро.
Да, МС легко потянет, возможно еще и Реал, остальные мимо
Да, МС легко потянет, возможно еще и Реал, остальные мимо
МС при желании потянет 175 млн отступных , а пока парень баварец до 30 года
МС при желании потянет 175 млн отступных , а пока парень баварец до 30 года