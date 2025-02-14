«Бавария» продлила контракт с Мусиалой

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вчера, 15:25

«Бавария» и полузащитник подписали новый контракт до 2030 года.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, зарплата футболиста составит 25-26 миллионов евро в год.

Также в новом договоре футболиста включена сумма отступных в размере 175 миллионов евро.