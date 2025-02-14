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«Бавария» продлила контракт с Мусиалой

вчера, 15:25

«Бавария» и полузащитник Джамал Мусиала подписали новый контракт до 2030 года.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, зарплата футболиста составит 25-26 миллионов евро в год.

Также в новом договоре футболиста включена сумма отступных в размере 175 миллионов евро.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A ответ матос (раскрыть)
сегодня в 06:27
Хрусталя у нас и так много))))
Да, МС легко потянет, возможно еще и Реал, остальные мимо
Ulugbek Yusbaev
Ulugbek Yusbaev
сегодня в 00:47
Хорошая новость.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ матос (раскрыть)
вчера в 22:23
По мне так лучший на своей позиции в европе
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 21:10
Хорошая зарплата для Муси-пуси.. Чтоб не сбежал.. ☝️
матос
матос ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 20:14
В Ливерпуль его было б просто шикарно , но сомневаюсь что красные , точнее их владельцы , заплатят враз такие бабки за Мусиалу хотя они и не бедные вовсе.
матос
матос ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 20:11, ред.
Комана берите вместе с Сане и будет вам счастье :-) ;-)
МС при желании потянет 175 млн отступных , а пока парень баварец до 30 года
shur
shur
вчера в 19:40
...а чем мы хуже Ман Сити, у них значит Холланда на Сто Лет подписать можно, а мы всего на Девять ....! С одной стороны правильно ,никуда не денется,только вот долгосрочная перспектива напрягает, а если и куда его девать...?!?!
A.S.A
A.S.A ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 19:30
Был бы рад видеть его в Арсенале
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:29
Отличная новость для болельщиков Баварии! Один из главных талантов поколения останется в команде, можно строить атаку вокруг него, а продать к примеру Сане, Комана и вот вам бюджет на новую, молодую группу атаки
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 17:54
Ему б в ливер, арсенал, мс, реал. А не это вот все
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 15:31
Жесть конечно ЗП в 480 тыс.евро в неделю…Вообще в целом Бавария платит большие ЗП своим игрокам.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:28
Бавария больше не допустит уходов ведущих лидеров команды)))
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