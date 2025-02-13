«Барселона» подпишет новый контракт с Кубарси

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сегодня, 10:27

Защитник подпишет новый контракт с «Барселоной» до июня 2030 года. Это уже было согласовано летом на устной основе, и теперь может быть завершено, поскольку в январе ему исполнилось 18 лет.

Напомним, Кубарси находится в системе «Барселоны» с одиннадцати лет. В текущем сезоне 18-летний центральный защитник сыграл 36 матчей во всех турнирах, в которых отдал 3 голевых передачи и получил 4 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает испанца в 70 миллионов евро.

Ранее «Барселона» узнала своего соперника по полуфиналу Кубка Испании.