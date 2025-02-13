«Барселона» продлила контракт с Кубарси до 2029 года

«Барселона» объявила о продлении контракта с 18-летним защитником Пау Кубарси до 2029 года.
Согласно информации, по условиям нового соглашения у Кубарси выросла сумма отступных.
В рамках текущего сезона Ла Лиги игрок принял участие в 23 матчах и сделал 3 результативные передачи.
клуб правильно сделает что продлили контракт с Кубарси, Гави, Педри, Ямаль и ко.
эта молодежь еще только разгоняется.
пристегните ремни)))
клуб правильно сделает что продлили контракт с Кубарси, Гави, Педри, Ямаль и ко.
эта молодежь еще только разгоняется.
пристегните ремни)))