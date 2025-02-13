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«Барселона» продлила контракт с Кубарси до 2029 года

сегодня, 16:58

«Барселона» объявила о продлении контракта с 18-летним защитником Пау Кубарси до 2029 года.

Согласно информации, по условиям нового соглашения у Кубарси выросла сумма отступных.

В рамках текущего сезона Ла Лиги игрок принял участие в 23 матчах и сделал 3 результативные передачи.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 18:41
молодые игроки уже играют важную роль в Барсе.
клуб правильно сделает что продлили контракт с Кубарси, Гави, Педри, Ямаль и ко.
эта молодежь еще только разгоняется.
пристегните ремни)))
Вещий
Вещий
сегодня в 17:53
Хоть по этим вопросам Барса не опростоволосилась...
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 17:47
Хороший перспективный защитник!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 17:44
все правильно делает менеджмент Барсы
drug01
drug01
сегодня в 17:01
Контракт хороший и своевременный.
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