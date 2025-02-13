«Барселона» продлила контракт с Кубарси до 2029 года

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сегодня, 16:58

«Барселона» объявила о продлении контракта с 18-летним защитником до 2029 года.

Согласно информации, по условиям нового соглашения у Кубарси выросла сумма отступных.

В рамках текущего сезона Ла Лиги игрок принял участие в 23 матчах и сделал 3 результативные передачи.