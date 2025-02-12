Личка: «Бителло хотел в „Ботафого“, но клубы не договорились»

Главный тренер московского «Динамо» в эфире телеканала «Матч Премьер» рассказал, что полузащитник хотел перейти в «Ботафого».

13 января футболист не прибыл в расположение «Динамо», когда команда вышла из отпуска. СМИ сообщили, что игрок решил остаться в Бразилии для переговоров с «Ботафого». 26 января «Динамо» объявило, что бразилец присоединился к «бело-голубым» на сборе и приступил к тренировкам.

Когда он приехал в Абу‑Даби, мы встретились, поговорили. Есть вещи в жизни, на которые никак не можешь повлиять. В этой ситуации он как футболист хотел в «Ботафого», хорошее предложение, но клубы не договорились. Это значит, он как игрок не может на это повлиять и надо это принимать. Мы с ним говорили, и он сказал: «Я хочу играть и показать себя. Если я остаюсь в клубе, я буду работать, так как всегда работал. Я буду играть хорошо, команда будет играть хорошо, это будет всем на пользу».