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Личка: «Бителло хотел в „Ботафого“, но клубы не договорились»

вчера, 21:54

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка в эфире телеканала «Матч Премьер» рассказал, что полузащитник Бителло хотел перейти в «Ботафого».

13 января футболист не прибыл в расположение «Динамо», когда команда вышла из отпуска. СМИ сообщили, что игрок решил остаться в Бразилии для переговоров с «Ботафого». 26 января «Динамо» объявило, что бразилец присоединился к «бело-голубым» на сборе и приступил к тренировкам.

Когда он приехал в Абу‑Даби, мы встретились, поговорили. Есть вещи в жизни, на которые никак не можешь повлиять. В этой ситуации он как футболист хотел в «Ботафого», хорошее предложение, но клубы не договорились. Это значит, он как игрок не может на это повлиять и надо это принимать. Мы с ним говорили, и он сказал: «Я хочу играть и показать себя. Если я остаюсь в клубе, я буду работать, так как всегда работал. Я буду играть хорошо, команда будет играть хорошо, это будет всем на пользу».

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sv_1969
sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 22:46
Наверное скоро скажет это)))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:56
Самое время Бителло сказать как он счастлив в Динамо
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