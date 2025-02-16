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Самый результативный игрок «Манчестер Юнайтед» пропустит остаток сезона

вчера, 09:49

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло пропустит остаток сезона из-за травмы голеностопа. Диалло получил повреждение на текущей неделе, ожидается, что он не сможет играть ближайшие три месяца. Вингер подтвердил наличие серьёзной травмы, написав пост в социальной сети.

Я крайне разочарован, что пишу это сообщение. К сожалению, я некоторое время буду отсутствовать из-за травмы. Я вернусь сильнее, чем когда-либо! Пришло время поддержать ребят со стороны. Нам всё ещё есть за что играть.

Напомним, в текущем сезоне Диалло провёл 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач. 9 января «Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с 22-летним ивуарийцем.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:13
Потеря конечно. Парню здоровья и скорейшего выздоровления.
Вещий
Вещий
вчера в 10:10
Ну во первых здоровья и качественного лечения и восстановления..... и ждем на поле.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:54
Это потеря для мю, пацан хорошо заиграл. Здоровья
qxf4easd37xe
qxf4easd37xe
вчера в 09:54
Таже ситуация и по Аклиуше Манье !
Гость
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