«Ривер Плейт» согласовал трансфер полузащитника «Краснодара»

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вчера, 14:01

«Ривер Плейт» и «Краснодар» достигли устного соглашения по трансферу полузащитника «быков» . Сумма перехода составит 9 миллионов долларов (8,55 миллионов евро). В ближайшее время игрок пройдёт медицинский осмотр и подпишет контракт до декабря 2028 года.

Напомним, Кастаньо перешёл в «Краснодар» из «Крус Асуль» в январе 2024 года. В текущем сезоне он сыграл 21 матч, забил один мяч, отдал четыре голевых передачи и получил четыре жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего колумбийца в 6 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Палмейрас» интересуется защитником «Краснодара» Торменой.