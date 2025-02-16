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«Ривер Плейт» согласовал трансфер полузащитника «Краснодара»

вчера, 14:01

«Ривер Плейт» и «Краснодар» достигли устного соглашения по трансферу полузащитника «быков» Кевина Кастаньо. Сумма перехода составит 9 миллионов долларов (8,55 миллионов евро). В ближайшее время игрок пройдёт медицинский осмотр и подпишет контракт до декабря 2028 года.

Напомним, Кастаньо перешёл в «Краснодар» из «Крус Асуль» в январе 2024 года. В текущем сезоне он сыграл 21 матч, забил один мяч, отдал четыре голевых передачи и получил четыре жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего колумбийца в 6 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Палмейрас» интересуется защитником «Краснодара» Торменой.

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Все комментарии
баск
баск
вчера в 14:26
А я вот немножко о другом краснодарце, небольшой офтопчик.

Было интересно посмотреть на Сафонова после матча с Тулузой.
Человек всего ничего в стране, а уже почти бегло говорит и спокойно раздаёт интервью на французском.

Правда, к концу первой минуты он немножко устал и начал чаще подбирать слова, но для человека, который едва приехал..
Такое нечасто встретишь, особенно в России.
У нас леги могут годами играть и успеть выучить только кое-что из мата)
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b5ah36p2kc8m
вчера в 14:10
Хорошие игроки покидают наши клубы.
Гость
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