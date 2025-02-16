«Васку да Гама» подпишет вингера «Крыльев Советов»

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вчера, 11:53

«Васку да Гама» подпишет полузащитника «Крыльев Советов» . Директор бразильского клуба Марсело Сант'Ана лично летал в Турцию для переговоров с самарцами. Изначально «Васку да Гама» хотел арендовать Гарре, так как у него большое количество травм, но «Крылья Советов» отказались от данного предложения. В итоге клубы согласовали полноценный трансфер игрока за 2,5 миллиона евро плюс 1 миллион евро при достижении определённых целей. В ближайшее время Гарре прилетит в Рио-де-Жанейро, чтобы пройти медицинский осмотр и подписать контракт с «Васку да Гама» до декабря 2027 года.

Напомним, аргентинец выступает за «Крылья Советов» с января 2023 года. В текущем сезоне на его счету 18 матчей, два гола и ассист. Портал Transfermarkt оценивает Гарре в 6 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» арендуют полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского без права выкупа.