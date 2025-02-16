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«Васку да Гама» подпишет вингера «Крыльев Советов»

вчера, 11:53

«Васку да Гама» подпишет полузащитника «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре. Директор бразильского клуба Марсело Сант'Ана лично летал в Турцию для переговоров с самарцами. Изначально «Васку да Гама» хотел арендовать Гарре, так как у него большое количество травм, но «Крылья Советов» отказались от данного предложения. В итоге клубы согласовали полноценный трансфер игрока за 2,5 миллиона евро плюс 1 миллион евро при достижении определённых целей. В ближайшее время Гарре прилетит в Рио-де-Жанейро, чтобы пройти медицинский осмотр и подписать контракт с «Васку да Гама» до декабря 2027 года.

Напомним, аргентинец выступает за «Крылья Советов» с января 2023 года. В текущем сезоне на его счету 18 матчей, два гола и ассист. Портал Transfermarkt оценивает Гарре в 6 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» арендуют полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского без права выкупа.

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 12:32, ред.
Травмозависимый игрок и здесь еще вопрос хорошо ли , что его отдали или нет...тем более Зина на подходе...)
z9u3487d9td6
z9u3487d9td6
вчера в 12:24
Аргентинец бежит в Аргентину.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:09
Это будет потеря для Крылышек.
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