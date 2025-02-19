«Факел» оформил трансфер Пуси

«Факел» объявил о переходе албанского нападающего Белайди Пуси.
Предыдущим клубом футболиста был «Шамахи» из Премьер-лиги Азербайджана. В текущем сезоне он провёл в его составе 22 матча во всех турнирах, отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами.
«Факел» сделал предложение по нападающему «Трабзонспора» Энису Дестану. Речь идёт об аренде за 200 тысяч евро с опцией выкупа за 7 миллионов евро. Турецкий клуб взял время на раздумье.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1400349/destan-enis-fakel 16.02.2025
- То ли это истерическое метание руководства клуба "из стороны в сторону" в поисках новичков, то ли это планомерное усиление клуба в результате внезапного обогащения. "Одну ягодку берём, на вторую - смотрим, третью примечаем, а четвёртая мерещится..."...
«Факел» сделал предложение по нападающему «Трабзонспора» Энису Дестану. Речь идёт об аренде за 200 тысяч евро с опцией выкупа за 7 миллионов евро. Турецкий клуб взял время на раздумье.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1400349/destan-enis-fakel 16.02.2025
- То ли это истерическое метание руководства клуба "из стороны в сторону" в поисках новичков, то ли это планомерное усиление клуба в результате внезапного обогащения. "Одну ягодку берём, на вторую - смотрим, третью примечаем, а четвёртая мерещится..."...