«Факел» оформил трансфер Пуси

1739985667

вчера, 20:21

«Факел» объявил о переходе албанского нападающего .

Предыдущим клубом футболиста был «Шамахи» из Премьер-лиги Азербайджана. В текущем сезоне он провёл в его составе 22 матча во всех турнирах, отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами.