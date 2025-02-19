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«Факел» оформил трансфер Пуси

вчера, 20:21

«Факел» объявил о переходе албанского нападающего Белайди Пуси.

Предыдущим клубом футболиста был «Шамахи» из Премьер-лиги Азербайджана. В текущем сезоне он провёл в его составе 22 матча во всех турнирах, отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 21:38
Развели тут муси-пуси, тьфу
Niagara
Niagara
вчера в 21:35
Катя Лель в курсе?
ssspartak
ssspartak
вчера в 21:12
Факел одной ногой на вылете из РПЛ стоит, к тому же забили всего 11 раз в 18 матчах. Нападающие им очень нужны, а то и второй ногой шагнут на вылет из лиги.
shlomo2
shlomo2
вчера в 20:56
Ну что, добро пожаловать в Россию ... покажи свой класс.
Хиромант
Хиромант
вчера в 20:46
- Факелу, конечно, удачи, но на днях разговор шёл об аренде другого нападающего:

«Факел» сделал предложение по нападающему «Трабзонспора» Энису Дестану. Речь идёт об аренде за 200 тысяч евро с опцией выкупа за 7 миллионов евро. Турецкий клуб взял время на раздумье.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1400349/destan-enis-fakel 16.02.2025

- То ли это истерическое метание руководства клуба "из стороны в сторону" в поисках новичков, то ли это планомерное усиление клуба в результате внезапного обогащения. "Одну ягодку берём, на вторую - смотрим, третью примечаем, а четвёртая мерещится..."...
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