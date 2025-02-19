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«Торпедо» подписало воспитанника ЦСКА

вчера, 18:29

Московское «Торпедо» и ЦСКА согласовали переход защитника Вадима Чурилова в стан «автозаводцев».

Футболист является воспитанником академии «армейцев». Выступал за юношескую и молодёжную команды «красно-синих». В 2024 году стал победителем Молодёжной футбольной лиги.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:25, ред.
lotsman lotsman
В ЦСКА сейчас в основе играют 6 своих воспитанников. Акинфеев, Тороп, Лукин, Кисляк, Глебоа и Мусаев.. Конечно армейцам очень далеко до Зенита, где в составе 15 воспитанников латиноамерикансого футбола.
Balbes77773
Balbes77773
вчера в 21:04
Удачи,Вадиму!
lotsman
lotsman
вчера в 19:46
А что, Армейцам свои хорошие воспитанники уже не нужны?)
shur
shur
вчера в 19:19
...отслужил Вадька один год и в "Торпедо"....!!!
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:47, ред.
Вадим принял правильное решение... Он выбрал постепенное, без рывков, развитие карьеры. Я думаю мы ещё увидим Чурилова в топовом российском клубе, уже в основном составе и на ведущих ролях - например в том же ЦСКА. Да и Торпедо он может помочь выйти в РПЛ.
112910415
112910415
вчера в 18:34
хорошее дело
Вещий
Вещий
вчера в 18:34
Молодцы Торпедовцы.... сделали себе задел на несколько лет вперед.
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:32
Перспективного молодого защитника , Торпедо подписало...
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