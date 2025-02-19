«Торпедо» подписало воспитанника ЦСКА

Московское «Торпедо» и ЦСКА согласовали переход защитника Вадима Чурилова в стан «автозаводцев».
Футболист является воспитанником академии «армейцев». Выступал за юношескую и молодёжную команды «красно-синих». В 2024 году стал победителем Молодёжной футбольной лиги.
В ЦСКА сейчас в основе играют 6 своих воспитанников. Акинфеев, Тороп, Лукин, Кисляк, Глебоа и Мусаев.. Конечно армейцам очень далеко до Зенита, где в составе 15 воспитанников латиноамерикансого футбола.
В ЦСКА сейчас в основе играют 6 своих воспитанников. Акинфеев, Тороп, Лукин, Кисляк, Глебоа и Мусаев.. Конечно армейцам очень далеко до Зенита, где в составе 15 воспитанников латиноамерикансого футбола.