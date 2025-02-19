«Торпедо» подписало воспитанника ЦСКА

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вчера, 18:29

Московское «Торпедо» и ЦСКА согласовали переход защитника в стан «автозаводцев».

Футболист является воспитанником академии «армейцев». Выступал за юношескую и молодёжную команды «красно-синих». В 2024 году стал победителем Молодёжной футбольной лиги.