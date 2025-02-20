Представитель Батракова рассказал о ходе переговоров по новому контракту

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сегодня, 12:10

Представитель полузащитника «Локомотива» рассказал, как продвигаются переговоры по новому контракту игрока.

Мы работает над новым контрактом. Пока всё идёт в рабочем режиме, всё складывается нормально. Двигаемся к намеченной цели. Когда мы обо всём договоримся, то клуб первый объявит о продлении контракта с Алексеем Батраковым.

Батраков — воспитанник «Локомотива». Его действующее соглашение рассчитано до июня 2027 года. В текущем сезоне на счету 19-летнего атакующего полузащитника 17 матчей в РПЛ (10 голов и 6 ассистов) и 6 игр в Кубке России (гол и 2 ассиста). Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 8 миллионов евро.

Напомним, Батраков является обладателем приза «Первая пятёрка».