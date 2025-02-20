Представитель Батракова рассказал о ходе переговоров по новому контракту

Представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Владимир Кузьмичёв рассказал, как продвигаются переговоры по новому контракту игрока.
Мы работает над новым контрактом. Пока всё идёт в рабочем режиме, всё складывается нормально. Двигаемся к намеченной цели. Когда мы обо всём договоримся, то клуб первый объявит о продлении контракта с Алексеем Батраковым.
Батраков — воспитанник «Локомотива». Его действующее соглашение рассчитано до июня 2027 года. В текущем сезоне на счету 19-летнего атакующего полузащитника 17 матчей в РПЛ (10 голов и 6 ассистов) и 6 игр в Кубке России (гол и 2 ассиста). Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 8 миллионов евро.
Напомним, Батраков является обладателем приза «Первая пятёрка».
Батраков воспитанник Локо, а из Локо свои воспитанники в Зенит не переходят!
Тем более у Алексея ещё два года контракта и уже сейчас ведутся переговоры о продлении.
Кстати те воспитанники Локо кто заиграл в основе вообще не переходят в клубы конкуренты типа Спартака, Зенита, Динамо, ЦСКА.
К примеру помните историю с Миранчуками?
Руководство Локо не отказывалось продовать братьев, но каждый раз когда Зенит соглашался с суммой она увеличивалась, после чего Зенит понимал в чём дело и отказывался от покупки.
Короче культурно посылали представителей культурной столицы.
Да и сами братья не хотели переходить не то, что в Зенит, а вообще в другой российский клуб, цель была Европа.
В Локо очень трепетно относятся к своим воспитанникам и деньги в таких случаях стоят на последнем месте, да и воспитанники платят той же монетой.
Локо в этом отношении особенный клуб.
Батраков воспитанник Локо, а из Локо свои воспитанники в Зенит не переходят!
Тем более у Алексея ещё два года контракта и уже сейчас ведутся переговоры о продлении.
Кстати те воспитанники Локо кто заиграл в основе вообще не переходят в клубы конкуренты типа Спартака, Зенита, Динамо, ЦСКА.
К примеру помните историю с Миранчуками?
Руководство Локо не отказывалось продовать братьев, но каждый раз когда Зенит соглашался с суммой она увеличивалась, после чего Зенит понимал в чём дело и отказывался от покупки.
Короче культурно посылали представителей культурной столицы.
Да и сами братья не хотели переходить не то, что в Зенит, а вообще в другой российский клуб, цель была Европа.
В Локо очень трепетно относятся к своим воспитанникам и деньги в таких случаях стоят на последнем месте, да и воспитанники платят той же монетой.
Локо в этом отношении особенный клуб.