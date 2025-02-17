Салах изменил решение о своём будущем

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, который, казалось, был полон решимости уйти из своего клуба, теперь рассматривает возможность продления контракта с «красными». Салах, у которого на горизонте маячил возможный отъезд в Саудовскую Аравию, пересматривает своё будущее благодаря влиянию главного тренера «мерсисайдцев» Арне Слота и начал переговоры о продлении соглашения. Под руководством голландца египтянин проводит один из самых результативных сезонов (28 голов и 19 ассистов в 36 матчах). Салах чувствует, что может продолжать бороться за самые важные титулы в Европе без необходимости покидать клуб.
Несмотря на этот неожиданный поворот, представители саудовской Про-Лиги не оставили попыток подписать Салаха. Такие клубы, как «Аль-Иттихад», готовы предложить ему астрономический контракт с зарплатой, которая может превысить 200 миллионов евро за три года. Однако «Ливерпуль» отреагировал и готовит улучшенное предложение о продлении, чтобы убедить его остаться. Исход этой истории всё ещё неясен, но то, что когда-то казалось неизбежным прощанием, теперь превратилось в открытые переговоры. Салах как никогда близок к тому, чтобы остаться на «Энфилде».
По слухам, балдели они с агентом, 3 года и Холландовскую зп требовали, арабами шантажировали. Попуститься чутка надо, неизвестно как он через год даже бегать будет. Хотя, молодец он, за зож полностью...
Надо, чтобы Мячик забирал, а Арабы в след году его, только солому хоть какую подстелить, шоб не так больно было, хотя будет... Вон, Куньку у Волков например
По слухам, балдели они с агентом, 3 года и Холландовскую зп требовали, арабами шантажировали. Попуститься чутка надо, неизвестно как он через год даже бегать будет. Хотя, молодец он, за зож полностью...
Надо, чтобы Мячик забирал, а Арабы в след году его, только солому хоть какую подстелить, шоб не так больно было, хотя будет... Вон, Куньку у Волков например