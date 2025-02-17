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Салах изменил решение о своём будущем

вчера, 09:48

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, который, казалось, был полон решимости уйти из своего клуба, теперь рассматривает возможность продления контракта с «красными». Салах, у которого на горизонте маячил возможный отъезд в Саудовскую Аравию, пересматривает своё будущее благодаря влиянию главного тренера «мерсисайдцев» Арне Слота и начал переговоры о продлении соглашения. Под руководством голландца египтянин проводит один из самых результативных сезонов (28 голов и 19 ассистов в 36 матчах). Салах чувствует, что может продолжать бороться за самые важные титулы в Европе без необходимости покидать клуб.

Несмотря на этот неожиданный поворот, представители саудовской Про-Лиги не оставили попыток подписать Салаха. Такие клубы, как «Аль-Иттихад», готовы предложить ему астрономический контракт с зарплатой, которая может превысить 200 миллионов евро за три года. Однако «Ливерпуль» отреагировал и готовит улучшенное предложение о продлении, чтобы убедить его остаться. Исход этой истории всё ещё неясен, но то, что когда-то казалось неизбежным прощанием, теперь превратилось в открытые переговоры. Салах как никогда близок к тому, чтобы остаться на «Энфилде».

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Все комментарии
vlasovca
vlasovca
вчера в 17:58
Правильно МО еще попылит в АПЛ пару сезонов.
Vilar
Vilar
вчера в 15:38
Пора к своим...
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 13:17, ред.
Лучше перейти в КСА
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 12:14, ред.
1+1 ему и хватит пока что. Не в плане кореша-инвалида ему, а чтобы если годик отлично отбегает, пролонгацию на тех же условиях.
По слухам, балдели они с агентом, 3 года и Холландовскую зп требовали, арабами шантажировали. Попуститься чутка надо, неизвестно как он через год даже бегать будет. Хотя, молодец он, за зож полностью...
Надо, чтобы Мячик забирал, а Арабы в след году его, только солому хоть какую подстелить, шоб не так больно было, хотя будет... Вон, Куньку у Волков например
Agamaga___05
Agamaga___05
вчера в 12:02
Салах чувствует, что может побить рекорд Ширера по голам в АПЛ.
shur
shur ответ YNWA (раскрыть)
вчера в 11:13
...To be our not to be...??? Вот в чём вопрос!!!
3vrt8dm2b6b9
3vrt8dm2b6b9
вчера в 11:04
Пока еще можно поиграть и в АПЛ, Саудовская Аравия два года может подождать.
112910415
112910415
вчера в 10:41
посмотрим,посмотрим ...
Вещий
Вещий
вчера в 10:28
Пусть еще годик, как минимум, попылит в АПЛ
Comentarios
Comentarios
вчера в 10:08
Мужской поступок есть что еще доказать
YNWA
YNWA
вчера в 10:06
Фараон одумался!
sihafazatron
sihafazatron ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 09:51
Навряд ли, учитывая возраст
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:49
Значит будет улучшенный контракт.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:49
А саудиты ждут и надеются)))
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