Салах изменил решение о своём будущем

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вчера, 09:48

Нападающий «Ливерпуля» , который, казалось, был полон решимости уйти из своего клуба, теперь рассматривает возможность продления контракта с «красными». Салах, у которого на горизонте маячил возможный отъезд в Саудовскую Аравию, пересматривает своё будущее благодаря влиянию главного тренера «мерсисайдцев» Арне Слота и начал переговоры о продлении соглашения. Под руководством голландца египтянин проводит один из самых результативных сезонов (28 голов и 19 ассистов в 36 матчах). Салах чувствует, что может продолжать бороться за самые важные титулы в Европе без необходимости покидать клуб.

Несмотря на этот неожиданный поворот, представители саудовской Про-Лиги не оставили попыток подписать Салаха. Такие клубы, как «Аль-Иттихад», готовы предложить ему астрономический контракт с зарплатой, которая может превысить 200 миллионов евро за три года. Однако «Ливерпуль» отреагировал и готовит улучшенное предложение о продлении, чтобы убедить его остаться. Исход этой истории всё ещё неясен, но то, что когда-то казалось неизбежным прощанием, теперь превратилось в открытые переговоры. Салах как никогда близок к тому, чтобы остаться на «Энфилде».