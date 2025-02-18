«Ахмат» обратился в ФИФА и УЕФА по ситуации с Камило

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вчера, 19:30

Генеральный директор «Ахмата» рассказал источнику, что грозненский клуб обратился в ФИФА и УЕФА из-за ситуации с бразильским полузащитником .

В январе игрок не прибыл на сбор российской команды в Турцию, а позже стало известно, что хавбек заключил контракт с «Гремио» до конца 2027 года.