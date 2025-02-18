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«Ахмат» обратился в ФИФА и УЕФА по ситуации с Камило

вчера, 19:30

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал источнику, что грозненский клуб обратился в ФИФА и УЕФА из-за ситуации с бразильским полузащитником Камило.

В январе игрок не прибыл на сбор российской команды в Турцию, а позже стало известно, что хавбек заключил контракт с «Гремио» до конца 2027 года.

Мы будем защищать свои права. Подали в ФИФА и УЕФА бумаги. Он расторг соглашение в одностороннем порядке без видимых причин и заключил контракт с «Гремио». Хотя мы отправляли в клуб письмо, что у Камило действующий контракт, он не свободный агент. Будем общаться в юридической плоскости.

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Все комментарии
Вещий
Вещий
вчера в 20:30
Пипец... в край бразилы распоясались.... выловить и наказать как положено.
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:53
Сколько можно твердить что не надо брать этих гастарбайтеров! Но с маниакальным усердием их покупают!
exzpj8bgqvpm
exzpj8bgqvpm
вчера в 19:46
Пока ничего не сделаешь, а рассчитывать на их порядочность бесполезно.
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:41
Что ещё должны сделать бразильцы, чтобы мы все вместе начали их презирать? К сожалению это происходит с молчаливого согласия Фифа и УЕФА. Надо что-то делать.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:35
Теребить надоть футбольных боссов.
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:33
Ещё один повод проверить не предвзятость данных организаций...)
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