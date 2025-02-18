«Ахмат» обратился в ФИФА и УЕФА по ситуации с Камило

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал источнику, что грозненский клуб обратился в ФИФА и УЕФА из-за ситуации с бразильским полузащитником Камило.
В январе игрок не прибыл на сбор российской команды в Турцию, а позже стало известно, что хавбек заключил контракт с «Гремио» до конца 2027 года.
Мы будем защищать свои права. Подали в ФИФА и УЕФА бумаги. Он расторг соглашение в одностороннем порядке без видимых причин и заключил контракт с «Гремио». Хотя мы отправляли в клуб письмо, что у Камило действующий контракт, он не свободный агент. Будем общаться в юридической плоскости.